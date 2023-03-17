В НБУ возмутились заявлением о поиске инвестора для Сенс Банка: никаких переговоров не разрешали

Национальный банк Украины заявляет, что не предоставлял Симеону Дянкову, получившему право голоса по акциям подсанкционных владельцев Сенс Банка (до декабря 2022 года - Альфа-Банк Украина), никаких поручений по проведению переговоров по поиску для финучреждения потенциальных инвесторов. Об этом говорится в заявлении регулятора, которым он отреагировал на интервью Дянкова изданию FinClub.

"Неоднократные упоминания в интервью о том, что регулятор определил для господина Дянкова определенные задачи по "уменьшению доли подсанкционных лиц среди акционеров" и "поиску инвестора" не соответствуют действительности и являются манипуляцией, которая может ввести в заблуждение читателей", - сказано в нем.

Как говорят в НБУ, на свое письменное обращение к нему Дянков и председатель наблюдательного совета банка Роман Шпек получили ответ по сути, в котором говорилось, что учитывая наложенные со стороны Евросоюза на акционеров банка Михаила Фридмана и Петра Авена санкции, а также санкции Украины в отношении их и их партнера Андрея Косогова они все лишены права распоряжаться собственными активами и отчуждать их любым способом до снятия санкций.

"Указанный ответ дает однозначное понимание, что украинское законодательство не предусматривает разрешительных механизмов для того, чтобы подсанкционные лица воспользовались правом на отчуждение акций банка до момента снятия таких санкций. Следовательно, никаких оснований для упомянутых в публикации запланированных "встреч в НБУ и ОП" нет", – подчеркивает регулятор.

При этом НБУ подтверждает получение письма от потенциального инвестора, на которое "также был предоставлен исчерпывающий ответ по существу". Регулятор напоминает представителям Сенс Банка, что лицо, намеревающееся принять существенное участие в банке, обязано сообщить о своих намерениях и одновременно подать в НБУ полный пакет документов.

НБУ же не получил от заинтересованной стороны пакета документов, определенных законом о банках и нормативно-правовыми актами Нацбанка, для такого согласования получения существенного участия.

"Коммуникация банков с регулятором по вышеуказанным вопросам четко определена законодательством и не предусматривает иного формата обращений и переговоров. Как и в случае с потенциальной докапитализацией банка на 1 миллиард долларов, мы констатируем, что необходимый пакет документов не был представлен на рассмотрение НБУ", - подчеркнули в Нацбанке.

Относительно предостережений о росте доли государства в банковском секторе там отмечают, что таковой обусловлен прежде всего особенностями функционирования экономики во время войны, является вынужденным и временным ее следствием.

"Полномасштабная война, развязанная Россией в Украине, является беспрецедентным и трагическим событием, вызовы которого мы должны преодолевать. В ходе наших многочисленных встреч и переговоров с международными коллегами мы неоднократно обсуждали ситуацию на банковском рынке, в том числе и потенциальные сценарии развития событий, с целью сохранения финансовой стабильности. Можем засвидетельствовать полное понимание с их стороны", - заявили в НБУ.

Относительно возможности национализации какого-либо системно важного банка, коим является и Сенс Банк, регулятор говорит лишь, что этот вопрос будет "рассматриваться Кабинетом министров на основании и способом, определенным законом".

Напомним, Дянков в опубликованном 17 марта интервью, в частности, отметил, что на следующей неделе планирует посетить Киев для встреч с представителями НБУ и Офиса президента, чтобы согласовать следующие шаги по достижению договоренности о вхождении в капитал Сенс Банка польского инвестора.

Отметим также, что в октябре был принят закон об особенностях выведения с рынка системно важного банка в случае его неплатежеспособности в условиях военного положения, предусматривающий покупку такого банка государством за 1 гривну.

Его принятие называли направленным именно на вероятное применение прежде всего к Альфа-Банку Украина. При этом в январе в НБУ заявляли, что не видят рисков неплатежеспособности финучреждения, которое теперь стало Сенс Банком.