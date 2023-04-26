Фінкомітет Ради схвалив до другого читання законопроект про націоналізацію банків підсанкційних осіб

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики затвердив редакцію до другого читання законопроекта №9107-1 щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану.

Про це повідомив в своєму Telegram-каналі перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос"). За його словами, за це проголосувало 17 членів комітету, один був проти, а три утрималися.

"Зміст закону та текст майже не змінився. Прийнято тільки технічні правки. Хоча на комітеті була довга дискусія щодо необхідності додаткової ланки затвердження через ВАКС", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, що у першому читанні цей законопроект було прийнято 11 квітня. Він передбачає, що під час воєнного стану у разі застосування до банку та/або до будь-якого власника (власників) істотної участі у ньому санкцій іноземними державами (крім Росії), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або самою Україною Національний банк України зобов’язаний прийняти рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, якщо він не є системно важливим.

Якщо ж йдеться про системно важливий банк, то він має виводиться з ринку за механізмом, прописаним у законі, ухваленому в жовтні 2022 року, щодо неплатоспроможних системно важливих банків, а саме з пропонуванням державі купити цей банк за 1 гривню.

Прийняття останнього закону називали спрямованим на ймовірне застосування насамперед до Альфа-Банку Україна, який згодом змінив назву на Сенс Банк. Це єдиний системно важливий банк з російськими бенефіціарами.

При цьому Європейський союз ввів санкції проти власників цього банку Михайла Фрідмана та Петра Авена ще 28 лютого 2022 року, а у березні того року до них приєдналася і Великобританія. Україна санкції проти Фрідмана, Авена та їхнього бізнес-партнера Андрія Косогова, якому було передано майже 41% акцій Альфа-Банку Україна, запровадила лише 19 жовтня.

При цьому Фрідман перед цим пропонував докапіталізувати банк на 1 мільярд доларів, але акціонери були готові і подарувати його у разі рішення України про націоналізацію або передачу якомусь іншому акціонеру. Повідомлялося навіть, що Фрідман просив Монако частково розморозити для цього його рахунки. Однак такий сценарій не був реалізований.

Натомість НБУ не пішов на застосування згаданого закону, більш того, в січні в Нацбанку заявили, що не бачать ризиків неплатоспроможності фінустанови, яка тепер стала Сенс Банком.

В свою чергу, регулятор жорстко відкинув і інший варіант вирішення долі банку: в березні у відповідь на заяву болгарського економіста Сімеона Дянкова, який отримав право голосу за акціями Фрідмана й Авена, про пошук інветора для фінустанови НБУ обурився, заявивши, що не давав ніяких дозволів на такий пошук і законних підстав для цього немає.

Новий же законопроект №9107-1 у випадку схвалення Радою в цілому дозволить націоналізувати Сенс Банк автоматично без необхідності визнання його неплатоспроможним.

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