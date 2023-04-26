Финкомитет Рады одобрил ко второму чтению законопроект о национализации банков подсанкционных лиц

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики утвердил редакцию ко второму чтению законопроекта №9107-1 об усовершенствовании процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк (фракция "Голос"). По его словам, за это проголосовало 17 членов комитета, один был против, а трое воздержались.

"Содержание закона и текст почти не изменилось. Приняты только технические правки. Хотя на комитете была долгая дискуссия о необходимости дополнительного звена утверждения через ВАКС", - отметил нардеп.

Напомним, что в первом чтении этот законопроект был принят 11 апреля. Он предусматривает, что во время военного положения в случае применения к банку и/или к любому собственнику (владельцам) существенного участия в нем санкций иностранными государствами (кроме России), межгосударственными объединениями, международными организациями или самой Украиной Национальный банк Украины обязан принять решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, если он не является системно важным.

Если же речь идет о системно важном банке, то он должен выводиться с рынка по механизму, прописанному в законе, принятом в октябре 2022 года, относительно неплатежеспособных системно важных банков, а именно с предложением государству купить этот банк за 1 гривну.

Принятие последнего закона называли направленным на вероятное применение прежде всего к Альфа-Банку Украина, который впоследствии сменил название на Сенс Банк. Это единственный системно важный банк с российскими бенефициарами.

При этом Европейский союз ввел санкции против владельцев этого банка Михаила Фридмана и Петра Авена еще 28 февраля 2022 года, а в марте того года к ним присоединилась и Великобритания. Украина санкции против Фридмана, Авена и их бизнес-партнера Андрея Косогова, которому было передано почти 41% акций Альфа-Банка Украина, ввела только 19 октября.

При этом Фридман перед этим предлагал докапитализировать банк на 1 миллиард долларов, но акционеры были готовы и подарить его в случае решения Украины о национализации или передаче другому акционеру. Сообщалось даже, что Фридман просил Монако частично разморозить для этого счета. Однако такой сценарий не был реализован.

В то же время НБУ не пошел и на применение упомянутого закона, более того, в январе в Нацбанке заявили, что не видят рисков неплатежеспособности финучреждения, которое теперь стало Сенс Банком.

В свою очередь регулятор жестко отверг и другой вариант решения судьбы банка: в марте в ответ на заявление болгарского экономиста Симеона Дянкова, получившего право голоса по акциям Фридмана и Авена, о поиске инвестора для финучреждения НБУ возмутился, заявив, что не давал никаких разрешений на такой поиск и законных оснований для этого нет.

Новый же законопроект №9107-1 в случае одобрения Радой в целом позволит национализировать Сенс Банк автоматически без необходимости признания его неплатежеспособным.

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