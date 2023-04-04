С Фридмана сняли два из трех обвинений в Великобритании - FT

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) приняло решение прекратить расследование двух из трех направлений по действиям российского миллиардера Михаила Фридмана. Обвинения были сняты.

Об этом 4 апреля сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники в агентстве.

NCA прекратило расследование по подозрению в сговоре в целях обмана Министерства внутренних дел и в сговоре с целью совершения ложных показаний. Агентство все еще расследует причастность Фридмана к отмыванию денег.

В декабре сотрудники NCA провели обыски в имении миллиардера на севере Лондона. Теперь стороны оспаривают законность выданного ордера на обыск. В то же время, по результатам проведенной работы нескольких приспешников Фридмана арестовали за отмывание денег.

При этом, как считают в FT, уменьшение объема расследования NCA по Фридману станет препятствием для новой специальной группы агентства, созданной для борьбы с коррумпированной элитой и связанными с РФ лицами, которые отмывали деньги в Великобритании после полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, что в феврале 2022 года ЕС ввел санкции против Фридмана, а в марте к ним присоединилась Великобритания. Тогда же бизнесмен покинул совет директоров Альфа-Банка, впоследствии в Украине сменившего название на Сэнс Банк.