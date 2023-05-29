Націоналізація Сенс Банку Фрідмана: Рада підтримала закон, який дозволить провести процедуру

Верховна Рада України 29 травня під час повторного голосування підтримала законопроєкт №9107-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану. Документ дозволить націоналізувати Сенс-Банк (раніше Альфа-Банк) російських бізнесменів Михайла Фрідмана та Петра Авена.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За законопроєкт проголосували 305 нардепів. Норми документа дозволять НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників. Водночас дія закону поширюватиметься саме на системні банки.

Після того, як закон набере чинності, Нацбанк зможе прийняти рішення про заборону підсанкційній особі набувати або збільшувати істотну участь в банку, вивести системно важливий банк з ринку за відсутності у нього ознак неплатоспроможності, тобто націоналізувати.

Закон передбачає, що виведення банку не має вплинути на його роботу та комунікацію з клієнтами.

Нагадаємо, 2 травня парламент провалив голосування за законопроєкт, який дозволяє націоналізувати Сенс Банк, після підтримки у першому читанні.

ЄС запровадив санкції проти Фрідмана в лютому 2022 року, а у березні до них приєдналася Великобританія. Тоді ж бізнесмен покинув раду директорів Альфа-Банку, який згодом в Україні змінив назву на Сенс Банк.

Україна запровадила санкції проти олігарха, зокрема, у жовтні 2022 року. Зауважимо, що він заявляв, що готовий передати банк державі безоплатно.