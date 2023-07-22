Действительно ли с Сенс Банком все плохо и какие теперь появились коррупционные лазейки для хищения средств

Нацбанк 20 июля озвучил громкое решение, которое общество в целом и участники банковского рынка отдельно ждали уже давно – регулятор вывел с рынка системно важный Сенс Банк и обратился в Кабмин по поводу участия государства в процедуре (окончательной национализации).

На следующий же день правительство это решение приняло. Органом управления корпоративными правами по акциям "Сенса" стал Минфин. Теперь по процедуре Кабмин должен приобрести банк за 1 грн. После окончания действия военного положения Минфин осуществит привлечение инвесторов к его продаже.

В НБУ утверждают, что банк нужно было вывести с рынка, поскольку окончательными ключевыми участниками в структуре собственности в нем являются граждане РФ Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.

Их связь со страной-агрессором, как отмечают в Нацбанке, "наносит значительный репутационный риск и оказывает существенное негативное влияние на деятельность банка". Похоже, что последней каплей в вопросе стало полномасштабное вторжение РФ, поскольку с 2014 года, когда собственно и началось вторжение России, банк работал без проблем.

Интересно, что в середине января этого года, например, первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в эфире телемарафона заявила, что Нацбанк не видит признаков неплатежеспособности Сенс Банка и потому не видит причин для его национализации.

Однако уже через месяц в интервью Delo.ua Рожкова отметила, что национализация учреждения действительно нужна, поскольку "тут речь идет об элементарной принципиальности, о моральной гигиене" .

В целом, заявляя об ужасной репутации "Сенса" и его провале по регулятивному капиталу, о чем ниже, чиновники позволяли Сенс Банку торговать ОВГЗ, участвовать в государственных программах (Доступные кредиты 5-7-9%) и обслуживать пенсионеров (здесь вопрос к ПФУ).

Президент подписал закон, дающий возможность национализировать Сенс Банк, еще 16 июня, дав НБУ "зеленый свет". Нацбанк воспользовался этой возможностью более чем за месяц, потому что для этого, как отметил глава регулятора Андрей Пышный, нужно было пройти ряд процедур.

Что же не так с регулятивным капиталом и другими нормативами

В Нацбанке ссылаются на то, что с 1 марта 2022 по 1 июля 2023 года регулятивный капитал Сенс Банка сократился на 50% – до 6,4 млрд грн , когда по всем остальным системно важным банкам он в целом увеличился на 29%. И это верно. Но есть ряд "но".

Регулятивный капитал – один из важнейших показателей деятельности банка, основным предназначением которого является покрытие негативных последствий различных рисков, которые банк берет на себя в процессе деятельности, и обеспечение защиты вкладов, финансовой устойчивости, стабильной деятельности.

Регулятивный капитал влияет на все нормативы, связанные с риском на одного заемщика, на общую сумму кредитов, которые можно выдавать родственным (связанным) заемщикам, на сумму кредитов, которые можно выдать акционеру. И – на нормативы валютной позиции.

Когда регулятивный капитал падает, как раз и начинаются проблемы с этими нормативами. При этом с ликвидностью у банка все может быть нормально. До войны, когда действовали старые правила, нарушение этих нормативов могло угрожать банку даже закрытием.

"В случае же Сенс Банка проблему с капиталом могли бы решить вливанием акционеры, если бы им не перекрыли для этого возможности как подсанкционным лицам. Банковский сектор разными способами вышел по нему на достаточный уровень, но не "Сенс", – говорит финансовый эксперт Андрей Шевчишин.

Примечательно, что в НБУ, объясняя необходимость вывода Сенс Банка с рынка, отмечают, что на сокращение регулятивного капитала учреждения повлияло ухудшение платежной дисциплины заемщиков . Впрочем, как известно, ухудшилась она по всей системе с начала большой войны по известным причинам.

Справка: на 1 июня 2023 года объем неработающих кредитов (NPL) в Сенс Банке составил 25,2 млн грн (38,6%). За время большой войны объем NPL по всей системе вырос на 43% ("плюс" 130 млрд грн).

Если посмотреть на статистику НБУ за 1 февраля 2022-го (на 1 марта данных на сайте нет) и сравнить ее с данными за 1 июля 2023 года, можно увидеть, что из всех 15 системно важных на сегодняшний день банков по регуляторному капиталу "просели" только трое, а другие игроки его уверенно наращивали.

Показатель ухудшился только в следующих:

Сенс Банк: на 1 февраля 2022 года – 12,625 млрд грн, а на 1 июля 2023-го – 6,413 млрд грн (те же "минус" 50%, или 6,21 млрд грн);

Укргазбанк: 11,943 млрд грн – 9,878 млрд грн (-28%);

Укрэксимбанк: 14,894 млрд грн – 7,004 млрд грн (-53%).

Заметно, что государственный Укрэксимбанк вошел в июль с показателями по регуляторному капиталу еще хуже, чем в Сенс Банке (скорость падения).

В Сенс Банке капитал падал из-за формирования резервов под кредиты, которые на самом деле делали все банки после повышения Нацбанком норм по резервированию. Поскольку прибыли "Сенсу" не хватало, ущерб и начал бить по регулятивному капиталу.

Отток по депозитам юрлиц был действительно бешеным. Если к моменту полномасштабного вторжения РФ они составляли 31,2 млрд грн, то к началу этого года уже 18,2 млрд грн.

При этом интересной выглядит статистика по физлицам-вкладчикам. Если на 1 марта 2022-го банк имел 2,628 млн вкладчиков-физлиц, державших там 51,5 млрд грн, то 1 июня 2023-го их было уже 2,885 млн (43,832 млрд грн) .

Да, объем вкладов сократился, но количество граждан-клиентов банка с российскими корнями возросло за время полномасштабной войны почти на 10%. Но это не признак популярности учреждения. Это скорее свидетельство переоформления юрлицами своих вложений на физлиц-работников, чтобы получить гарантии Фонда гарантирования их возврата при вероятном банкротстве "Сенса".

Сенс Банк выполнял абсолютное большинство нормативов НБУ

Регулятивный капитал Сенс Банка начал стремительно падать во II полугодии 2022-го. К примеру, если 1 августа 2022-го показатель составлял 11,762 млрд грн, то за месяц – уже 9,193 млрд грн. Но с начала большой войны иногда банк, напротив, несущественно улучшал результаты.

При этом "Сенс" на 1 июля этого года выполнял абсолютное большинство нормативов регулятора:

норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) составлял 11,83% при минимальных 10%;



норматив достаточности основного капитала (Н3) – 9,09% с 7% минимально допустимых Нацбанком.

с 7% минимально допустимых Нацбанком. норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9) – 7,01% , когда допустимый максимум – 25%;

, когда допустимый максимум – 25%; норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1) – 1,42% при "потолке" в 5%;

при "потолке" в 5%; норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2) – 2,85% при том же "потолке" в 5%;

при том же "потолке" в 5%; норматив коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам (LCRвв, должно составлять не менее 100%) – 460% ;

; норматив коэффициента покрытия ликвидности в иностранной валюте (LCRов, не менее 100%) – 570% .

. норматив коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR, не менее 100%) – 119,6% .

При этом, например, Сенс Банк провалил норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) – 27,93% при максимально допустимых 20%.

Выполнение абсолютного большинства нормативов НБУ – это не только выполнение требований регулятора. В Сенс Банке заранее готовились к выводу с рынка. Поэтому давать дополнительные для этого аргументы Нацбанку было бы глупо. Это бы только ускорило процесс.

Параллельно провал по нормативам дал бы НБУ лишние козыри в дальнейших судебных процессах, в которых акционеры постараются вернуть изъятое. К слову, в Нацбанке к судам готовы, но полностью убеждены в своей бескомпромиссной победе.

Варианты развития дальнейших событий

Судьба Сенс Банка в дальнейшем, учитывая текущую ситуацию, могла бы иметь несколько вариантов, хотя в сообщении НБУ четко идет речь о предстоящей продаже учреждения. Судя по всему, в правительстве учли пожелания МВФ, который, как известно, против увеличения доли госбанков в системе.

Первый вариант, по которому правительство не захотело идти, присоединение к какому-то госбанку. Например, Приватбанку, ощутимо перевыполняющему нормативы и регуляторный капитал которого достиг на 1 июля 66,6 млрд грн.

Избыток капитала "Привата" мог бы решить проблему с дырой в балансе "Сенсаа", которая будет только расти. Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала ПриватБанк перевыполняет с серьезным избытком – 28,3% при минимуме в 10%.

В этом случае не было бы необходимости со стороны государства вливать средства на решение проблем Сенс Банка, в котором ситуация с ликвидностью нормальная, о чем недавно говорила та же Екатерина Рожкова, вспоминая, об улучшении ситуации с ней у всех банков.

Справка: если по итогам IV квартала 2022 года ликвидные средства Сенс Банка составляли 5,094 млрд грн, то по итогам І квартала 2023 года – уже 7,57 млрд грн.

При поглощении "Сенса" "Приватом" в безопасности точно остались бы и физические лица, которым Фонд гарантирования (ФГВФЛ) в любом случае компенсировал бы 100% вкладов, и юридические, на которые гарантии Фонда не распространяются, поэтому они под большим риском потерять средства, а с тем и закрыться.

И это уже не говоря об экономии государства на содержании нового руководства "Сенса", зарплатам которого можно будет только позавидовать.

Правда, здесь есть свои "минусы". Во-первых, это было бы непросто сделать из-за разницы инфраструктуры банков. Во-вторых, в дальнейшем приватизировать два отдельных банка будет проще, чем единого "монстра". В-третьих, отчисления Приватбанка в госбюджет сократились бы.

Второй вариант – банкротство Сенс Банка. В таком случае юрлица от государства не получат ровно ничего. Здесь государство, кроме обязательств, получит еще и активы банка, которые после оценки в лице Фонда должно будет распродать. Полученными средствами ФГВФЛ и рассчитается с физлицами.

Если после расчета со всеми физлицами Фонда гарантирования останутся от продажи активов банка средства, он начнет гасить обязательства "Сенса" перед кредиторами других очередей. Но, как показывает практика, до них дело не доходит.

Но именно продажа активов обанкротившихся банков, как известно, была великолепной лазейкой для коррупционных сделок, когда "своим" компаниям чиновники ФГВФЛ продавали активы за копейки, аргументируя невыгодность сделок отсутствием других покупателей и создавая Фонду искусственный ущерб.

Еще известна история, когда ФГВФЛ таким же "своим" компаниям продавал право требования по кредитам, обеспеченным качественным залогом. Эти компании сразу же выдвигают к заемщикам обанкротившегося банка требования по возврату всего долга, отбирая залог.

В случае же вливания Сенс Банка в "Приват" продажа активов так же произойдет с целью оптимизации, но, конечно, не в таких объемах, как при банкротстве.

Впрочем, в любом случае Украина сделала еще один шаг к монополии в системе зависимых от правительства государственных банков. А это – следующий шаг к ручному управлению в банковской системе. А с тем – и риск гибели в Украине конкурентной среды на рынке банковских услуг.

Что же касается членов старого правления Сенс Банка, то, как говорит в комментарии Delo.ua управляющий партнер юридической компании "Портной и партнеры" Ростислав Кравец, вероятнее всего, в Украине для них места уже не останется.

"Правления могут внести на сайт "Миротворец", считая их лицами, связанными с РФ. Всех их уволят, а в другие банки не возьмут из-за потери ими безупречной деловой репутации. Им даже в Украине будет трудно находиться, потому что все их счета могут закрыть", – убежден Ростислав Кравец.