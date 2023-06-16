Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дає можливість націоналізувати "Сенс Банк" (раніше – "Альфа-Банк") російських бізнесменів Михайла Фрідмана та Петра Авена. Дані про підписання документа розміщені на сайті Верховної Ради.

Ідеться про законопроєкт №9107-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану".

Норми, прописані в документі, дозволять Нацбанку України націоналізувати банки підсанкційних власників. При цьому дія закону поширюватиметься саме на системні банки.

Передбачається, що виведення банку не має вплинути на його роботу та комунікацію з клієнтами.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала відповідний законопроєкт 29 травня – він набрав 305 голосів "за".

Європейський Союз запровадив санкції проти Фрідмана в лютому 2022 року, а у березні до них приєдналася Велика Британія. Тоді ж бізнесмен покинув раду директорів "Альфа-Банку", який згодом в Україні змінив назву на "Сенс Банк".

Україна запровадила санкції проти олігарха у жовтні 2022 року. Зауважимо, що він заявляв про готовність передати банк державі безоплатно.