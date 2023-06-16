Зеленский подписал закон, дающий возможность национализировать "Сенс Банк"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать "Сенс Банк" (ранее - "Альфа-Банк") российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена. Данные о подписании документа размещены на сайте Верховной Рады.

Речь идет о законопроекте №9107-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения".

Нормы, прописанные в документе, позволят Нацбанку Украины национализировать банки подсанкционных собственников. При этом действие закона будет распространяться именно на системные банки.

Предполагается, что вывод банка не должен повлиять на его работу и коммуникацию с клиентами.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала соответствующий законопроект 29 мая – он набрал 305 голосов "за".

Европейский Союз ввел санкции против Фридмана в феврале 2022 года, а в марте к ним присоединилась Великобритания. Тогда же бизнесмен покинул совет директоров "Альфа-Банка", который впоследствии в Украине сменил название на "Сенс Банк".

Украина ввела санкции против олигарха в октябре 2022 года. Отметим, что он заявлял о готовности передать банк государству безвозмездно.