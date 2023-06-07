Совладелец польского Plus Bank подал в НБУ заявку на покупку Сенс Банка — СМИ

Национальный банк получил неполный пакет документов для согласования покупки 75,6% акций Сенс Банка (ранее Альфа-Банк). По предварительной информации, заявка поступила от кипрской Karswell Ltd, номинального владельца 43,75% акций польского банка Plus Bank SA, который связывают с польским миллиардером Зигмунтом Соложом.

Об этом сообщило издание "Экономическая правда" со ссылкой на НБУ.

"25.05.2023 в НБУ поступили отдельные документы относительно намерений потенциального инвестора принять существенное участие в АО "СЭНС БАНК". Вместе с этим, представленные документы содержат существенные несоответствия требованиям законодательства Украины и Положения о лицензировании банков, утвержденного постановлением Правления НБУ от 22 декабря 2018 года" №149", - говорится в письме регулятора.

В то же время НБУ пока не принимал никаких решений по разрешению проведения операции по покупке доли в банке.

Напомним, 2 мая парламент провалил голосование за законопроект, позволяющий национализировать Сенс Банк после поддержки в первом чтении. Впоследствии Рада все же поддержала документ. Нормы законопроекта позволят НБУ национализировать банки подсанкционных владельцев. В то же время, действие закона будет распространяться именно на системные банки.

До этого еще в марте было известно, что польская Grupa Polsat Plus заинтересовалась покупкой украинского Sense Bank.

Сторонам сложно заключить соглашение из-за санкций, введенных против конечных бенефициаров банка, а также из-за планов национализировать банк.