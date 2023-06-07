Співвласник польського Plus Bank подав до НБУ заявку на купівлю Сенс Банку — ЗМІ

Національний банк отримав неповний пакет документів для узгодження купівлі 75,6% акцій Сенс Банку (раніше – Альфа-Банк). За попередньою інформацію, заявка надійшла від кіпрської Karswell Ltd, номінального власника 43,75% акцій польського банку Plus Bank SA, який пов'язкують з польським мільярдером Зігмунтом Соложом.

Про це повідомило видання "Економічна правда" з посиланням на НБУ.

"25.05.2023 до НБУ надійшли окремі документи щодо намірів потенційного інвестора набути істотну участь в АТ "СЕНС БАНК". Разом з цим, подані документи містять істотні невідповідності вимогам законодавства України та Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління НБУ від 22 грудня 2018 року №149", — йдеться в листі регулятора.

Водночас НБУ наразі не ухвалював жодних рішень щодо дозволу на проведення операції з купівлі частки у банку.

Нагадаємо, 2 травня парламент провалив голосування за законопроєкт, який дозволяє націоналізувати Сенс Банк, після підтримки у першому читанні. Згодом Рада все ж підтримала документ. Норми законопроєкту дозволять НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників. Водночас дія закону поширюватиметься саме на системні банки.

До цього, ще в березні було відомо, що польська Grupa Polsat Plus зацікавилася купівлею українського Sense Bank.

Сторонам складно укласти угоду через санкції, запроваджені проти кінцевих бенефіціарів банку, а також через плани націоналізувати банк.