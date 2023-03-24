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ЗМІ дізналися, яка польська корпорація хоче купити український Sense Bank
Польська Grupa Polsat Plus зацікавилася купівлею українського Sense Bank. Наразі сторонам складно укласти угоду через санкції, запроваджені проти кінцевих бенефіціарів банку, а також через ймовірні плани націоналізувати банк.
Про це повідомляє видання Forbes з посиланням на власні джерела.
Grupa Polsat Plus належить одному з найбагатших бізнесменів Польщі Зигмунту Соложу. Наразі сторони готують due diligence банку. В майбутньому угоду можуть укласти через купівлю польською стороною часток акціонерів банку Михайла Фрідмана та партнерів у материнській компанії банку – люксембурзькій ABH Holdings.
Grupa Polsat Plus належать, зокрема, такі актив: платформа супутникового телебачення Cyfrowy Polsat; медіакомпанія Interia; частка у телеком-операторі Polkomtel; інтернет-провайдер Netia; енергетичний холдинг Zepak; 50% у проєкті із житловою та комерційною нерухомістю у центрі Варшави Port Praski.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, нещодавно Сімеон Дянков, якого у квітні 2022 року НБУ призначив довіреною особою власників основної частки капіталу Sense Bank, повідомив, що польські інвестори зацікавлені увійти в капітал банку. Але не уточнив тоді, про яку компанію йдеться.
Згодом НБУ заявив, що не надавав Дянкову жодних доручень щодо проведення переговорів із пошуку для фінустанови потенційних інвесторів.