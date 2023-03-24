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Банки
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ЗМІ дізналися, яка польська корпорація хоче купити український Sense Bank

Sense Bank
Фото: пресслужба Sense Bank

Польська Grupa Polsat Plus зацікавилася купівлею українського Sense Bank. Наразі сторонам складно укласти угоду через санкції, запроваджені проти кінцевих бенефіціарів банку, а також через ймовірні плани націоналізувати банк. 

Про це повідомляє видання Forbes з посиланням на власні джерела.

Grupa Polsat Plus належить одному з найбагатших бізнесменів Польщі Зигмунту Соложу. Наразі сторони готують due diligence банку. В майбутньому угоду можуть укласти через купівлю польською стороною часток акціонерів банку Михайла Фрідмана та партнерів у материнській компанії банку – люксембурзькій ABH Holdings.

Grupa Polsat Plus належать, зокрема, такі актив: платформа супутникового телебачення Cyfrowy Polsat; медіакомпанія Interia; частка у телеком-операторі Polkomtel; інтернет-провайдер Netia; енергетичний холдинг Zepak; 50% у проєкті із житловою та комерційною нерухомістю у центрі Варшави Port Praski.

Нагадаємо, нещодавно Сімеон Дянков, якого у квітні 2022 року НБУ призначив довіреною особою власників основної частки капіталу Sense Bank, повідомив, що польські інвестори зацікавлені увійти в капітал  банку. Але не уточнив тоді, про яку компанію йдеться. 

Згодом НБУ заявив, що не надавав Дянкову жодних доручень щодо проведення переговорів із пошуку для фінустанови потенційних інвесторів.

Автор:
Віта Молодан