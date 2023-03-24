СМИ узнали, какая польская корпорация хочет купить украинский Sense Bank

Польская Grupa Polsat Plus заинтересовалась покупкой украинского Sense Bank. Сторонам сложно заключить соглашение из-за санкций, введенных против конечных бенефициаров банка, а также из-за возможных планов национализировать банк.

Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на собственные источники.

Grupa Polsat Plus принадлежит одному из самых богатых бизнесменов Польши Зигмунту Соложу. В настоящее время стороны готовят due diligence банка. В будущем сделку могут заключить через покупку польской стороной долей акционеров банка Михаила Фридмана и партнеров в материнской компании банка – люксембургской ABH Holdings.

Grupa Polsat Plus принадлежат, в частности, следующие активы: платформа спутникового телевидения Cyfrowy Polsat; медиакомпания Interia; доля в телеком-операторе Polkomtel; интернет-провайдер Netia; энергетический холдинг Zepak; 50% в проекте с жилой и коммерческой недвижимостью в центре Варшавы Port Praski.

Напомним, недавно Симеон Дянков, которого в апреле 2022 года НБУ назначил доверенным лицом владельцев основной доли капитала Sense Bank, сообщил, что польские инвесторы заинтересованы войти в капитал банка. Но не уточнил тогда, о какой компании идет речь.

Впоследствии НБУ заявил, что не предоставлял Дянкову никаких поручений по проведению переговоров по поиску для финучреждения потенциальных инвесторов.