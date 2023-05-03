Владелец "Сенс Банка" и "Альфа-Банка" уходит из России

Люксембургский холдинг ABH Holdings - владелец украинского "Сенс Банка", российских "Альфа-Банка" и "Альфа Страхование" - выходит из российских активов.

Об этом сообщается в официальном заявлении ABH Holdings и "Альфа-Групп".

"Сейчас согласовываем с европейскими регуляторами соглашение по продаже российского банка и подход к другим сделкам: продажа, редомицилация (переезд компании из одной юрисдикции в другую) или реструктуризация с выделением бизнеса", - сказал член совета директоров АОН Holdings Эндрю Бакстер.

Он еще раз подчеркнул, что в соответствии с европейским законодательством акционеры холдинга, находящиеся под санкциями ЕС, никоим образом не участвуют в работе холдинга и принадлежащих холдингу активов, а также не могут распоряжаться своими долями владения в холдинге, так как они заморожены.

Бакстер также подтвердил, что очевидно, что заниматься одновременно бизнесом в России и на Западе, в том числе и в Украине, абсолютно невозможно, поэтому все инвесторы, работавшие и в России, и в Украине, и в Европе, и в Америке, должны сделать свой выбор.

Член совета директоров отметил, что создается впечатление, что периодически появляющаяся в украинской прессе информация искажается для поиска повода для экспроприации активов.

Напомним, Верховная Рада не приняла в целом законопроект №9107-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Законопроект позволяет НБУ национализировать банки подсанкционных собственников, в частности, "Смысл банк" (ранее "Альфа банк").

Законопроект предусматривает, что во время военного положения в случае применения к банку и/или к любому собственнику (собственникам) существенному участию в нем санкций иностранными государствами (кроме России), межгосударственными объединениями, международными организациями или самой Украиной принять решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, если он не является системно важным.