Игра в имитацию. Почему НБУ начал активно штрафовать украинские банки и что за этим действительно стоит

В I квартале 2023 года НБУ оштрафовал украинские банки суммарно на 225,5 млн грн. По итогам всего прошлого года этот показатель составлял 175,6 млн грн. Иными словами, только за три месяца 2023-го объем штрафов по системе превзошел прошлогодний показатель почти в 1,3 раза.

Для сравнения, в течение 2021 года НБУ выписал банкам штрафов всего на 13,8 млн грн, наложив такие санкции на восемь банковских учреждений. В течение первых трех месяцев этого года такие санкции успели испытать уже 20 банков (в течение всего 2022-го – 25 учреждений).

"Преимущественное количество решений о применении мер влияния к банкам в 2022 году касалось нарушений банковского законодательства и законодательства относительно финансового мониторинга, в течение I квартала 2023 года – нарушений банковского законодательства", – ответили нам в Нацбанке по запросу.

Штрафами банков занимается именно Комитет по надзору и регулированию деятельности банков НБУ. Но подобные полномочия обладают как Антимонопольным комитетом (АМКУ), так и Государственной налоговой службой (ГНС).

"Если есть отделение, несвоевременно уплатившее налог на землю в местный бюджет, ему начисляются штрафы. А если таких тысяча, можно представить масштабы. Это для примера. Что касается НБУ, то больших штрафов он нам не выписывал", - пояснил в комментарии delo.ua пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

Если возвращаться к политике регулятора, то возникает вопрос, почему он так жестко взялся за банки с недавнего времени и неужели сами учреждения начали столь легкомысленно относиться к его требованиям.

На поверхности ответа три: во-первых, с началом войны для банков появился ряд новых правил. Во-вторых, Нацбанк действительно после относительной стабилизации на фронте и в экономической жизни государства в целом начал восстанавливать прежние подходы к надзору за системой, что и обусловило такой рост штрафов.

В-третьих, Нацбанк начал зарабатывать значительно меньше, поэтому, вероятно, ему просто необходимо дополнительно насыщать свой бюджет. Если раньше на рефинансировании (кредитовании самих банков) у НБУ был неплохой заработок, то – вследствие повышения стоимости – банки еще в прошлом году начали массово от этого инструмента отказываться.

Причины штрафов, о которых официально никто не расскажет

Несмотря на лежащие на поверхности причины, участники рынка и юристы называют еще одну, а именно – требования международных партнеров относительно повышения стандартов работы банковского сектора. Хотя эта причина существует пока только на уровне слухов.

"Сейчас на рынке действительно много слухов, что Нацбанк начал штрафовать банки по требованию наших европейских и американских спонсоров", – говорит управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.

С такой гипотезой солидаризировался в разговоре с delo.ua и управляющий партнер юридической компании "Портной и партнеры" Ростислав Кравец.

"Да, я тоже слышал о том, что речь может идти о давлении международных партнеров, требующих ужесточения санкций к системе. Но если это правда, в таком случае может быть речь разве что о тех партнерах, желающих сделать Украину нищим и полностью от них зависимой", – добавил он.

От себя добавим, что такие слухи были бы выгодны и самому Нацбанку, который бы в таком случае имел возможность переложить ответственность на другие плечи. Однако, Кравец также убежден в наличии еще одной причины – ощущение безнаказанности со стороны НБУ.

"Рост штрафов связан с безнаказанностью. Нацбанк прекрасно понимает, что на сегодняшний день ликвидирован Окружной административный суд Киева (ОАСК). Киевский городской административный суд (КМАС) просто с исками не справляется", – подчеркивает адвокат.

В лучшем случае иски, касающиеся обжалования штрафов регулятора, будут рассмотрены только через несколько лет. К тому моменту те должностные лица, которые принимали решение о наложении штрафов, могут уже давно покинуть НБУ.

"Однако, на сегодняшний день руководство НБУ желает показать, как оно очищает рынок и наводит на нем порядок. И пока будут идти суды, некоторые из оштрафованных учреждений, возможно, просто обанкротятся, поэтому вопросы отпадут сами собой", – добавляет Ростислав Кравец.

Почему за нарушение этики больше всего досталось Сенс Банку

В конце марта и В середине апреля Нацбанк опубликовал на своем сайте две новости, которыми ошарашил многих экспертов и участников рынка, а именно – о наложении штрафа на банк за нарушение требований нравственного поведения. Этим банком оказался Сенс Банк (бывший Альфа-Банк).

Именно вокруг Сенс Банка сейчас как раз и идет основная борьба на рынке. НБУ способствует разработке законодательных изменений, которые позволили бы национализацию учреждения, учитывая наличие в нем российских корней (бенефициарами банка являются граждане РФ, в частности Михаил Фридман и Герман Хан).

"Национальный банк применил к АО "Сенс Банк" меры влияния в виде штрафов за нарушение требований по этическому поведению по двум установленным фактам нарушения в размере 102 тыс. грн за каждым нарушением", – указано на сайте регулятора.

Последний штраф также составил 102 тыс. грн. При этом НБУ в конце своего официального сообщения упрекнул учреждение, что совершает такие нарушения слишком часто – третий раз в течение календарного года.

Как объяснили delo.ua в самом Сенс Банке, там искренне удивились, что, например, у других системных банков, активно работающих на рынке потребительского кредитования, в том числе государственных, таких нарушений НБУ не нашел. Создается впечатление, что к банку сейчас не просто повышенное внимание, а пристрастное отношение.

"Первые штрафы мы получили за нарушение по поводу информирования клиентов по их обращениям. За то, что их запросы получены и начисление процентов со штрафами прекращено. Нацбанк считает, что такими смс-сообщениями мы нарушили права потребителя, якобы ввели его в заблуждение при урегулировании просроченной задолженности, хотя эти СМС не были направлены на это", – говорят в банке.

Второй штраф, как нам объяснили в учреждении, регулятор выписал банку за непроведение записи разговора с потребителем. "Произошел технический сбой, о чем мы сообщили регулятору", – рассказали финансисты.

"Интересно, что информацию о штрафах Нацбанк публикует раньше, чем мы получаем его решение", – удивляются Сенс Банку. Что же касается планов обжаловать штрафы НБУ в суде, то в Сенс Банке нам не дали четкого ответа, но заметили, что для этого время еще есть.

Реальное давление или показательное наказание ради пиара?

Как свидетельствует практика, некоторым удается успешно обжаловать штрафы НБУ в суде. Например, в конце февраля Верховный Суд принял постановление , которым оставил по-прежнему решение судов предыдущих инстанций об отмене решения НБУ о наложении штрафа на АО "РВС Банк".

Еще в марте 2020 года Нацбанк оштрафовал РВС Банк более чем на 3 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга. По всей видимости, сумма была весьма ощутима, чтобы соревноваться с регулятором в судебном порядке.

Так же сейчас Нацбанк добивается взыскания 204 тыс. грн с ООО "БИЗНЕС РИТЕЙЛ ГРУПП". Дело дошло до кассации, потому что первые две судебные инстанции встали на сторону компании. Еще в начале февраля 2022-го НБУ применил к ней два меры влияния: письменную оговорку и тот же штраф.

В то же время, на вопрос о вероятности выигрыша в суде Сенс Банка некоторые юристы выражают глубокий скепсис, поскольку сегодня ни один суд не примет решения в пользу компании, связанной со страной-агрессором.

“Хотя, в Сенс Банке (а тогда еще в "Альфе") коллекторские службы действительно работали и работают неадекватно. И, вероятно, за последние восемь лет на Сенс было больше жалоб, чем на Приватбанк. Но Нацбанк закрывал на это глаза и никак не реагировал. А тут решили отреагировать. И я уверен, что это связано с пиаром. Мы, мол, лицензию у них не забираем, но показательно наказываем. Возможно, это все было даже по договоренности с самим банком», – предполагает адвокат.

Он также высказывает мнение, что регулятор не забирает у Сенс Банка лицензию именно потому, что "на самом деле у нас в Украине есть множество влиятельных лиц, имеющих со страной-агрессором бизнес-отношения". Словом, ничего личного, только бизнес.

"Давно известно, что НБУ и управленцы Сенс Банка всегда находились и остаются в прекрасных отношениях. Стоит только посмотреть, с каким энтузиазмом чиновники Нацбанка всегда посещали организованный банком Jazz Fest во Львове. Все все прекрасно понимали", – напоминает один из участников по банковскому рынку., попросивший не называть его имя. Справочно: основателем и главным спонсором фестиваля до 2017 года выступал "Альфа-Банк Украина", поэтому фестиваль назывался Alfa Jazz Fest.

Собеседник delo.ua также убежден, что Нацбанк с Сенс Банком держит контакт. Эксперт считает, что, получив задачу от СНБО, НБУ пытается с учреждением бороться. Но эта борьба, если взглянуть внимательнее, похожа больше на игру в имитацию.