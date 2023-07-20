НБУ решил вывести Сенс Банк с рынка

НБУ решил вывести с рынка Сенс Банк и обратился к Кабинету министров с предложением по поводу участия государства в этой процедуре. Как говорится в сообщении регулятора, такое решение приняло его правление, руководствуясь нормами законов о НБУ, о банках и банковской деятельности и о системе гарантирования вкладов.

В Нацбанке напоминают, что владельцами прямого участия в Сенс Банке являются АВН Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings SA (Люксембург), а ключевыми бенефициарами - гражданин России и Израиля Михаил Фридман, гражданин России и Латвии Петр Авен и гражданин России Андрей Косогов.

"Связанность Фридмана и Авена с Россией, которая является страной-агрессором и осуществила полномасштабное военное вторжение на территорию Украины 24 февраля 2022 года, их поддержка действий и политики, угрожающей территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, чревата значительным влияние на деятельность банка", – заявляют в НБУ.

Так, негативное влияние репутационного риска на деятельность финучреждения, как указывает регулятор, указано в отчете независимого аудитора ООО "РСМ Украина" за 2022 год. Тот обратил внимание на выводы управленческого персонала банка о существовании существенной неопределенности, которая может подвергнуть значительному сомнению способность Сенс Банка продолжать деятельность на непрерывной основе.

О существенном негативном влиянии репутационного риска свидетельствует, по данным НБУ, и динамика отдельных показателей деятельности банка. Так, ухудшение платежной дисциплины заемщиков банка повлияло на его регулятивный капитал, который с 1 марта 2022 по 1 июля 2023 года уменьшился на 50%, в то время как у других системно важных банков он в целом увеличился на 29%.

"Из-за связи Фридмана и Авена с режимом страны-агрессора к ним были применены санкции в Европейском союзе, Великобритании, Канаде, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, предусматривающие блокировку активов", - напоминают в Нацбанке.

В свою очередь, в Украине президент Владимир Зеленский 19 октября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, согласно которому к Фридману, Авену и Косогову применены персональные санкции, в частности в форме блокировки активов. В свою очередь, 5 июля санкции, в частности в виде блокировки активов, были таким же образом применены и к ABH Ukraine и ABH Holdings.

В свою очередь исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц на основании решения НБУ решила ввести с 21 июля временную администрацию в Сенс Банке и делегировать полномочия временного администратора банка.

Во время временной администрации сервисы для физических лиц будут работать в обычном режиме без дополнительных ограничений со стороны ФГВ. Также без ограничений будут приниматься платежи юридических лиц.

После принятия Кабмином решения об участии государства в выводе банка с рынка временная администрация продлится не более двух дней со дня, следующего за днем получения ФГВ соответствующего решения.

Напомним, что перед ранее, 16 июня, президент подписал закон, разрешающий автоматическую ликвидацию или национализацию банков подсанкционных лиц, принятие которого было направлено на применение именно в отношении Сенс Банка. Последний является единственным в Украине системно важным банком с российскими бенефициарами.

Отметим также, что Фридман осенью прошлого года предлагал докапитализировать финучреждение, которое на тот момент называлось Альфа-Банком Украина, на 1 миллиард долларов, причем заявлялось, что акционеры были готовы и подарить его в случае решения Украины о национализации или передаче какому-то другому акционеру. Сообщалось даже, что Фридман просил Монако частично разморозить для этого его счета. Однако в январе, когда указанный выше закон еще не был принят, в НБУ заявили, что не видят рисков неплатежеспособности финучреждения, переименованного в Сенс Банк, которые могли бы привести к его национализации.

В июне же ABH Holdings выступила против национализации банка. Владельцы финучреждения заявили, что лучшим решением было бы оставить его в частной собственности путем продажи акций. Заявлялось, что компания договорилась о продаже 75,6% акций Сенс Банка инвестору без получения финансовой компенсации для подсанкционных акционеров. Сообщалось, что такая заявка поступила в НБУ от кипрской Karswell Limited, номинального держателя 43,75% акций польского Plus Bank. При этом отмечалось, что НБУ получил неполный пакет документов для согласования такой сделки.