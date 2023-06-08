Владельцы Sense Bank выступают против национализации

Предложенная процедура национализации АО "Сенс Банк" (Sense Bank) согласно законопроекту №9107-1, принятому Верховной Радой 29 мая, создает сложности и правовые риски для будущих инвесторов. Владельцы банка высказывают мнение, что лучшим решением было бы оставить банк в частной собственности путем продажи акций Sense Bank.

Об этом говорится в письме владельца акций Sense Bank ABH Holdings S.A. (Австрийско-Баварский холдинговый банк).

Согласно сообщению, в рамках новых правил, установленных украинскими регулирующими органами после вторжения России в Украину, попавшие под санкции акционеры Sense Bank должны уменьшить свою долю в уставном капитале банка до уровня ниже 10% для выполнения требований законодательства.

В рамках сделки ABHH договорился о продаже 75,6% акций Sense Bank инвестору без получения финансовой компенсации для санкционных акционеров.

Национальный банк получил неполный пакет документов для согласования покупки 75,6% акций Sense Bank (ранее Альфа-Банк). По предварительной информации, заявка поступила от кипрской Karswell Ltd, номинального владельца 43,75% акций польского банка Plus Bank SA.

Финализация соглашения зависит от выполнения всех требований украинского законодательства и соблюдения санкционного режима. Соглашение также требует утверждения соответствующих украинских органов власти, включая Совет национальной безопасности и обороны Украины и Антимонопольный комитет Украины.

"Мы не намерены обходить любое санкционное законодательство, и ABHH не предпримет дальнейших шагов по транзакции, пока не будут получены все соответствующие разрешения и решены вышеупомянутые вопросы" - написали акционеры.

В письме говорится, что ABHH стремится продать акции Sense Bank опытному и надежному европейскому инвестору, что будет способствовать интересам Украины в банковском секторе. Компания учитывает все санкционные ограничения и не предпримет дальнейших шагов по соглашению, пока не будут получены все необходимые разрешения и решены соответствующие вопросы.

Указанный законодательный проект №9107-1 открывает путь к изменениям в процедуре вывода банка с рынка в условиях военного положения и вызывает дискуссии по поводу будущего Sense Bank. Решение о будущем банка и его собственности будет зависеть от дальнейшего развития ситуации и решения правовых и финансовых вопросов.

В то же время НБУ пока не принимал никаких решений по разрешению проведения операции по покупке доли в банке.

Напомним, ЕС ввел санкции против Фридмана в феврале 2022 года, а в марте к ним присоединилась Великобритания. Тогда же бизнесмен покинул совет директоров Альфа-Банка, впоследствии в Украине сменившего название на Сенс Банк.

Украина ввела санкции против олигарха, в частности, в октябре 2022 года. Заметим, что он заявлял, что готов передать банк государству безвозмездно.