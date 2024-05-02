Украина имеет конкретные инвестиционные проекты, которыми интересуются частные инвесторы, - Минэкономики

В каждом из приоритетных секторов у Украины есть конкретные проекты, которые регулярно предлагаются иностранным инвесторам.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко во время выступления на Kyiv Investment Day, которое состоялось 1 мая.

Она отметила, что от инвесторов исходит не просто интерес, а есть реальные инвестиции. По данным Нацбанка, иностранные инвесторы в 2023 году вложили в экономику Украины 4,25 млрд долларов. Это показывает, что в Украине, несмотря на войну, можно зарабатывать и развивать успешные бизнесы.

По ее словам, правительство вместе с частным сектором определило несколько отраслей, которые, по их мнению, должны придать наибольший прирост для роста ВВП. Речь идет о конкретных проектах с привлечением частных инвесторов в таких секторах как энергетика, агропроизводство, перерабатывающая промышленность, транспорт, логистика, IT и критические материалы.

"Эти два года научили нас, что война не эмбарго на инвестиции и Украина не сплошная красная зона со множеством рисков. Мы видим десятки примеров инвесторов, которые вкладывают в Украину уже сейчас и призываем других следовать этому примеру", - подчеркнула Свириденко.

Кроме того, как отметила глава Минэкономики, у правительства есть ряд инструментов для развития как малого и среднего бизнеса, так и поддержки крупных производителей. В частности, в поддержку производителей в рамках экономической политики "Сделано в Украине" заложено 45 млрд грн.

Кроме того, украинское правительство предлагает иностранным инвесторам для их выхода на украинский рынок:

инфраструктуру страхования от военных рисков;

индустриальные парки и налоговые льготы по их использованию;

поддержку проектов со значительными инвестициями свыше €12 млн – компенсацию до 30% от суммы вложения.

Следует отметить, что международные инвестиции в Украину выросли с 0,5 миллиарда долларов в 2022 году до 1,2 миллиарда долларов в 2023 году. Во время полномасштабного вторжения в Украину инвестировали 43 глобальных компании.

Ранее глава Европейской бизнес ассоциации (European Business Association, EBA) Анна Деревянко назвала главные препятствия для иностранных инвесторов в Украине.

По ее словам, распоряжение Нацбанка Украины, препятствующее выведению капиталов за границу, создает проблемы для иностранных инвесторов, которые не могут вывезти свои дивиденды из страны. Именно это является основным препятствием для инвестирования в Украину.

Добавим, что американские инвесторы заинтересованы в партнерстве с украинским оборонно-промышленным комплексом и готовы рассматривать разные форматы взаимодействия. Среди приоритетных направлений – наземные, морские и воздушные беспилотники, РЭБ, софт и искусственный интеллект, боеприпасы.