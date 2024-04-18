Американский бизнес заинтересован инвестировать в украинскую оборонку: названы приоритетные направления

Иностранные инвесторы заинтересованы в партнерстве с украинским оборонно-промышленным комплексом и готовы рассматривать разные форматы взаимодействия. Среди приоритетных направлений: наземные, морские и воздушные беспилотники, РЭБ, софт и искусственный интеллект, боеприпасы.

Об этом шла речь во время встречи представителей Минстратегпрома и "Укроборонпрома" с членами руководящей команды американской инвестиционной компании MITS Capital.

Сообщается, что украинские оружейники рассказали о текущем состоянии отечественного оборонно-промышленного комплекса, а также обозначили перспективные направления, к развитию которых приглашают приобщаться иностранных партнеров и инвесторов.

"Производство на наших предприятиях растет. Мы производим все более технологичные виды вооружений и военной техники. Однако мы способны на большее для достижения Победы и создания в Украине Арсенала свободного мира", - отметил генеральный директор АО "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин.

В свою очередь, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр подчеркнула, что сейчас Украина сражается с Россией сразу на двух направлениях: непосредственно на передовой и на фронте передовых военных технологий.

"Поэтому нам необходимо не только масштабировать производство, но и внедрять современные технологические решения. Все это требует инвестиций, которые мы стремимся привлечь как в частный, так и государственный сектор нашей оборонки", - подчеркнула Гвоздяр.

Представители компании MITS Capital отметили, что готовы быстро привлекать в украинский оборонно-промышленный комплекс иностранный капитал. Среди приоритетных направлений: наземные, морские и воздушные беспилотники, РЭБ, софт и искусственный интеллект, боеприпасы.

"Наша компания в партнерстве с American University Kyiv уже запустила акселератор для оборонных стартапов. Сейчас мы работаем над созданием фонда для инвестирования в инновационные программы и проекты украинского ОПК", – рассказал генеральный партнер и член руководящей команды MITS Capital Перри Бойл.

Напомним, Украина вместе с немецким оборонным заводом Rheinmetall уже производят оружие для ВСУ. Предприятия находятся в Украине, а Германия поставляет для них комплектующие.

Также чешская компания Czechoslovak Group (CSG), один из крупнейших европейских производителей оружия, хочет помочь Украине нарастить собственное производство тяжелых боеприпасов для противодействия российской агрессии.

Кроме того, Франция будет поощрять свои оборонные компании производить военную технику в Украине, чтобы помочь стране в войне против России.

В Украине работают 500 оборонных предприятий

Отметим, что Украина пытается нарастить собственное производство вооружения, чтобы уменьшить зависимость от поставок западных партнеров, учитывая, что в последнее время они поступают все дольше.

В настоящее время в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В этом приоритетном производстве задействовано почти 300 тысяч человек, производящих отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое.

Ранее в Минобороны сообщили, что сейчас на украинском рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.

Кабинет Министров работает над созданием новых программ, подобных действующей "Доступные кредиты 5-7-9", которые кредитуют частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Правительство также образовало Промышленно-оборонный комитет Украины, к работе которого привлекут производителей оружия, независимых экспертов и специалистов, чтобы вывести украинский ОПК на новый уровень.

Напомним, как отмечал премьер-министр Денис Шмигаль, в 2024 году Украина должен увеличить мощности своего оборонно-промышленного комплекса в 6 раз, а министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявлял, что Украина за 2023 год существенно нарастила собственное производство снарядов и дронов.

В 2024 году на закупку вооружений, в частности, у отечественных производителей, в бюджете предусмотрено $6 млрд. В настоящее время Украина ведет переговоры с иностранными партнерами по покупке за их средства продукции украинской военной промышленности.