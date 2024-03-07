Европейская оборонная компания будет производить боеприпасы в Украине

Чешская компания Czechoslovak Group (CSG), один из крупнейших европейских производителей оружия, хочет помочь Украине нарастить собственное производство тяжелых боеприпасов для противодействия российской агрессии.

Об этом сообщает Reuters.

Как заявил владелец и исполнительный директор CSG, миллиардер Михал Стрнад, чешская компания хотела бы инвестировать "сотни миллионов евро" в Украину и уже ведет переговоры с украинским государственным концерном "Украинская оборонная промышленность" о потенциальном совместном предприятии.

Предприятие будет производить тяжелые боеприпасы и оборудование, обеспечивая наращивание производства в ближайшие годы.

CSG стал важным поставщиком в Украину после полномасштабного вторжения России в 2022 году, доставляя отремонтированные танки Т-72 вместе с боеприпасами, гаубицами и другим оборудованием.

Бизнес компании резко возрос благодаря этим поставкам вместе с возобновлением внимания в Европе к расходам на оборону. В 2022 году доходы оборонного предприятия достигли 1 миллиарда евро (1,1 миллиарда долларов).

"Мы обсуждаем два-три проекта для совместных предприятий", - сказал Стрнад, добавив, что соглашение, вероятно, будет заключено в этом году.

Он подчеркнул, что соглашения будут подобны соглашениям Rheinmetall, крупного немецкого производителя оружия, который в прошлом месяце заявил, что начнет совместное с Украиной производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, которые также производит CSG, ведь артиллерийские боеприпасы стали актуальной проблемой для Украины после двух лет боев. .

Поставки танков и тяжелой техники CSG в Украину, в основном, финансируются другими странами Европейского Союза или НАТО. Стрнад сообщил, что с начала войны компания отправила таким образом около 150-160 единиц оборудования.

Напомним, акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" подписало меморандум с ведущей компанией по разработке и производству ракетных систем - MBDA Deutschland.