Європейська оборонна компанія вироблятиме боєприпаси в Україні

Чеська компанія Czechoslovak Group (CSG), один із найбільших європейських виробників зброї, хоче допомогти Україні наростити власне виробництво важких боєприпасів для протидії російській агресії.

Про це повідомляє Reuters.

Як заявив власник і виконавчий директор CSG, мільярдер Міхал Стрнад, чеська компанія хотіла б інвестувати "сотні мільйонів євро" в Україну та вже веде переговори з українським державним концерном "Українська оборонна промисловість" про потенційне спільне підприємство.

Підприємство будуть виробляти важкі боєприпаси та обладнання, забезпечуючи нарощування виробництво в найближчі роки.

CSG став важливим постачальником в Україну після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році, доставляючи відремонтовані танки Т-72 разом із боєприпасами, гаубицями та іншим обладнанням.

Бізнес компанії різко зріс завдяки цим поставкам, разом із відновленням уваги в Європі до витрат на оборону. У 2022 році доходи оборонного підприємства досягли 1 мільярда євро (1,1 мільярда доларів).

"Ми обговорюємо два-три проекти для спільних підприємств", — сказав Стрнад, додавши, що угода, ймовірно, буде укладена цього року.

Він підкреслив, що угоди будуть подібні до угод Rheinmetall, великого німецького виробника зброї, який минулого місяця заявив, що розпочне спільне з Україною виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, які також виробляє CSG, адже артилерійські боєприпаси стали актуальною проблемою для України після двох років боїв.

Поставки танків і важкої техніки CSG в Україну в основному фінансуються іншими країнами Європейського Союзу або НАТО. Стрнад повідомив, що з початку війни компанія відправила таким чином близько 150-160 одиниць обладнання.

Нагадаємо, акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» підписало меморандум з провідною компанією з розробки та виробництва ракетних систем – MBDA Deutschland.