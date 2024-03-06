Чехія зібрала майже всю суму для закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України, - Bloomberg

Союзники України підготували майже всі кошти, які знадобляться для ініціативи під керівництвом Чехії щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що снаряди можуть бути доставлені в Україну протягом декількох тижнів, за словами джерел, які говорили на умовах анонімності. Точні терміни залежатимуть від контрактних графіків і графіків поставок, і можуть бути скориговані.

"Є позитивний прогрес щодо чеської ініціативи", – заявив президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом у середу в Одесі.

"Але ми можемо оцінити позитивні результати лише тоді, коли снаряди будуть в Україні", - додав він.

Раніше ми повідомляли, що Нідерланди виділять понад €100 млн Україні на ініціативу із закупівлі артилерійських снарядів поза межами ЄС.

Латвія також оголосила про наміри долучитися до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України. Про це голова латвійського оборонного відомства повідомив у соцмережі Х.

Latvia will join the 🇨🇿Czech initiative proposed by @prezidentpavel to procure artillery ammunition for 🇺🇦 Ukraine. This is a critical capability to defeat Russia and we must do our utmost to support Ukraine.

Razom do peremogi! @rustem_umerov#StandWithUkraine — Andris Spruds (@AndrisSpruds) March 6, 2024

"Латвія приєднається до чеської ініціативи, запропонованої президентом Петром Павелом, щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України. Це критично важлива можливість перемогти Росію, і ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну. Разом до перемоги!", – написав Спрудс.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, яка проходила у лютому, що його країна знайшла за кордоном джерела постачання 500 000 патронів калібру 155 мм і 300 000 патронів калібру 122 мм, які можуть бути доставлені протягом кількох тижнів, якщо знайти фінансування для цього.

За оцінками, Україні потрібно щонайменше 200 000 снарядів на місяць, щоб продовжувати боротьбу з російськими загарбниками.

Пропозицію Чехії можуть підтримати 15 країн

Ідея закупівлі сотень тисяч набоїв у кількох країн була викладена прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою на позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі в понеділок, 26 лютого. Завданням зустрічі було продемонструвати підтримку Києву та підкреслити рішучість Заходу допомогти йому перемогти у війні з Росією.

Франція також підтримала план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну.

"Пропозиція Чехії повністю відповідає тому, що ми зробили в плані артилерії. Ми звернулися до країн, які не є членами ЄС, з проханням знайти рішення. Ми будемо брати участь у цій ініціативі. Ми повністю відкриті до неї. Наша єдина мета – ефективність", - заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав, що пропозицію його країни можуть підтримати 15 країн, але не назвав їх.

"За нашими оцінками, у 2025 році в Європі та Україні має бути достатнє виробництво боєприпасів, але нам потрібно подолати період до цього часу. Чеська ініціатива – це спосіб, яким європейські держави можуть це зробити", - сказав він.

Допомога від ЄС з боєприпасами

Нагадаємо, навесні 2023 року Євросоюз пообіцяв Україні 1 млн снарядів протягом 12 місяців. Проте після досягнення згоди виникла суперечка стосовно того, де ці боєприпаси брати. Премʼєр-міністр Польщі розповідав, що в Європі немає необхідної кількості снарядів, тому їх треба закуповувати за межами блоку. Однак проти такої ідеї виступила Франція.

Близько 12 країн, у тому числі країни Балтії, Німеччина, Нідерланди та Польща, збираються або вже поставили близько 300-400 тисяч боєприпасів переважно через ініціативу ЄС. Швеція, Фінляндія, Данія та Норвегія, яка не є членом ЄС, розмістили замовлення на €52 млн, а виробництво повинно розпочатися у 2024 році.

Пізніше видання Bloomberg писало, що з моменту запуску ініціативи ціна на боєприпаси зросла, а це означає, що поточний бюджет може бути недостатньо великим для досягнення поставлених цілей.

Але у Єврокомісії впевнені, що, не дивлячись на уповільнення процесу, країни Євросоюзу встигнуть виготовити мільйон обіцяних Україні боєприпасів до весни 2024 року.

У лютому 2024 року голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель під час спільної прес-конференції з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем повідомив, що Україна є найвищим пріоритетом для Євросоюзу і до кінця року отримає 1 мільйон необхідних боєприпасів.

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