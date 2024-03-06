Чехия собрала почти всю сумму для закупки 800 тысяч боеприпасов для Украины, - Bloomberg

Союзники Украины подготовили почти все средства, которые понадобятся для инициативы под руководством Чехии по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что снаряды могут быть доставлены в Украину в течение нескольких недель, по словам источников, говоривших на условиях анонимности. Точные сроки будут зависеть от контрактных графиков и графиков поставок, и могут быть скорректированы.

"Есть положительный прогресс по чешской инициативе", – заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в среду в Одессе.

"Но мы сможем оценить положительные результаты только тогда, когда снаряды будут в Украине", – добавил он.

Ранее мы сообщали, что Нидерланды выделят более €100 млн Украине на инициативу по закупке артиллерийских снарядов вне ЕС.

Латвия также объявила о намерениях присоединиться к чешской инициативе по закупке снарядов для Украины. Об этом глава латвийского оборонного ведомства сообщил в соцсети Х.

Latvia will join the 🇨🇿Czech initiative proposed by @prezidentpavel to procure artillery ammunition for 🇺🇦 Ukraine. This is a critical capability to defeat Russia and we must do our utmost to support Ukraine.

Razom do peremogi! @rustem_umerov#StandWithUkraine — Andris Spruds (@AndrisSpruds) March 6, 2024

"Латвия присоединится к чешской инициативе, предложенной президентом Петром Павелом, по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины. Это критически важная возможность победить Россию, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину. Вместе к победе!", - написал Спрудс.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил на проходившей в феврале Мюнхенской конференции по безопасности, что его страна нашла за рубежом источники поставки 500 000 патронов калибра 155 мм и 300 000 патронов калибра 122 мм, которые могут быть доставлены в течение нескольких недель, если найти финансирование для этого.

По оценкам, Украине нужно не менее 200 000 снарядов в месяц, чтобы продолжать борьбу с российскими захватчиками.

Предложение Чехии могут поддержать 15 стран

Идея закупки сотен тысяч патронов у нескольких стран была изложена премьер-министром Чехии Петром Фиалой на внеочередном саммите европейских лидеров в Париже в понедельник, 26 февраля. Задачей встречи было продемонстрировать поддержку Киеву и подчеркнуть решимость Запада помочь ему победить в войне с Россией.

Франция также поддержала план закупки боеприпасов за пределами Европы, чтобы поскорее доставить крайне необходимую военную технику в Украину.

"Предложение Чехии полностью соответствует тому, что мы сделали в плане артиллерии. Мы обратились к странам, не являющимся членами ЕС, с просьбой найти решение. Мы будем участвовать в этой инициативе. Мы полностью открыты к ней. Наша единственная цель – эффективность", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сказал, что предложение его страны может поддержать 15 стран, но не назвал их.

"По нашим оценкам, в 2025 году в Европе и Украине должно быть достаточное производство боеприпасов, но нам нужно преодолеть период до этого времени. Чешская инициатива – это способ, которым европейские государства могут это сделать", - сказал он.

Помощь от ЕС с боеприпасами

Напомним, весной 2023 года Евросоюз пообещал Украине 1 млн. снарядов в течение 12 месяцев. Однако после достижения согласия возник спор по поводу того, где эти боеприпасы брать. Премьер-министр Польши рассказывал, что в Европе нет необходимого количества снарядов, поэтому их нужно закупать вне блока. Однако против такой идеи выступила Франция.

Около 12 стран, включая страны Балтии, Германия, Нидерланды и Польша, собираются или уже поставили около 300-400 тысяч боеприпасов преимущественно по инициативе ЕС. Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия, не являющаяся членом ЕС, разместили заказ на €52 млн, а производство должно начаться в 2024 году.

Позднее издание Bloomberg писало, что с момента запуска инициативы цена на боеприпасы выросла, а это значит, что текущий бюджет может быть недостаточно велик для достижения поставленных целей.

Но в Еврокомиссии уверены, что, несмотря на замедление процесса, страны Евросоюза успеют изготовить миллион обещанных боеприпасов Украине к весне 2024 года.

В феврале 2024 года председатель дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Денисом Шмигалем сообщил, что Украина является самым высоким приоритетом для Евросоюза и до конца года получит 1 миллион необходимых боеприпасов.

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