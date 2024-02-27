Нидерланды выделяют 100 млн евро на снаряды для Украины, найденные Чехией

Нидерланды выделят более 100 миллионов евро Украине на инициативу по закупке артиллерийских снарядов вне ЕС.

Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Он отметил, что украинские войска продолжают мужественно защищать родную землю, однако российские захватчики не оставляют намерения захватить Украину и продолжают давить вдоль всей линии фронта.

"Важно, прежде всего, выполнить то, что мы обещали. И посмотрите, что еще мы можем сделать. Именно поэтому Нидерланды выделяют более 100 миллионов евро на чешскую инициативу по быстрой доставке в Украину сотен тысяч артиллерийских снарядов", - отметил Рютте.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин готовится к длительной войне, поэтому нужно продолжать показывать, что "мы непоколебимы и время не на его стороне".

По словам Рютте, Нидерланды заключают с Украиной соглашение о безопасности, чтобы продолжать поддерживать страну в течение 10 лет.

Чехия нашла 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины, но нужны деньги

Чехия нашла за границей источники поставок сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, которые она могла бы доставить в Украину в течение считанных недель. Однако, для этого нужно финансирование, заявил во время дебатов на Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел, передают České noviny.

"Мы нашли полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц калибра 122 миллиметра", - подчеркнул Павел.

Предложение Чехии могут поддержать 15 стран

Идея закупки сотен тысяч патронов у нескольких стран была изложена премьер-министром Чехии Петром Фиалой на внеочередном саммите европейских лидеров в Париже в понедельник, 26 февраля. Задачей встречи было продемонстрировать поддержку Киеву и подчеркнуть решимость Запада помочь ему победить в войне с Россией.

Франция также поддержала план закупки боеприпасов за пределами Европы, чтобы поскорее доставить крайне необходимую военную технику в Украину.

"Предложение Чехии полностью соответствует тому, что мы сделали в плане артиллерии. Мы обратились к странам, не являющимся членами ЕС, с просьбой найти решение. Мы будем участвовать в этой инициативе. Мы полностью открыты к ней. Наша единственная цель – эффективность", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сказал, что предложение его страны могут поддержать 15 стран, хотя их не назвал.

"По нашим оценкам, в 2025 году в Европе и Украине должно быть достаточное производство боеприпасов, но нам нужно преодолеть период до этого времени. Чешская инициатива – это способ, которым европейские государства могут это сделать", - сказал он.

Помощь от ЕС с боеприпасами

Напомним, весной 2023 года Евросоюз пообещал Украине 1 млн снарядов в течение 12 месяцев. Однако после достижения согласия возник спор по поводу того, где эти боеприпасы брать. Премьер-министр Польши рассказывал, что в Европе нет необходимого количества снарядов, поэтому их нужно закупать за пределами блока. Однако против такой идеи выступила Франция.

Около 12 стран, включая страны Балтии, Германия, Нидерланды и Польша, собираются или уже поставили около 300-400 тысяч боеприпасов преимущественно по инициативе ЕС. Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия, не являющаяся членом ЕС, разместили заказ на €52 млн, а производство должно начаться в 2024 году.

Издание Bloomberg писало, что с момента запуска инициативы цена на боеприпасы выросла, а это значит, что текущий бюджет может быть недостаточно велик для достижения поставленных целей.

Но в Еврокомиссии уверены, что, несмотря на замедление процесса, страны Евросоюза успеют изготовить миллион обещанных Украине боеприпасов к весне 2024 года.

В феврале 2024 года председатель дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Денисом Шмыгалем сообщил, что Украина является самым высоким приоритетом для Евросоюза и до конца года получит 1 миллион необходимых боеприпасов.