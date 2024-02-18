Дания заявила о передаче Украине всей своей артиллерии

Кроме того, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен призвала страны Европы передать Украине боеприпасы и системы ПВО, поскольку они ей сейчас очень нужны.

Об этом глава датского правительства заявила во время выступления в Мюнхене, передает "Укринформ".

Фредериксен подчеркнула тот факт, что в дискуссиях на Мюнхенской конференции безопасности недостаточно проступает неотложность передачи Украине тех вооружений, которые ей нужны сейчас.

По словам Фредериксен, европейские лидеры часто ссылаются на проблемы с производством оружия как на препятствие увеличению поставок, и открывают новые оборонные предприятия на перспективу.

"Но Украина у нас просит боеприпасы и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому, простите, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине", – призвала Фредериксен.

Она добавила, что независимо от того, что происходит в США, Европа сама должна нести ответственность за себя и свою безопасность.

"Нам нужно делать больше", - акцентировала премьер-министр Дании.

Помощь Украине от Дании

Дания оказывает Украине, в частности военную и финансовую поддержку для противостояния российской агрессии.

В декабре 2023 года Фредериксен анонсировала, что ее страна выделит помощь в €1 млрд, в которую, в случае согласования парламентом, войдут танки, дроны, боеприпасы, а также истребители F-16.

По данным Министерства экономики Украины, общий объем военной помощи, предоставленной Копенгагеном с начала войны, составляет около $3 млрд.

24 января стало известно, что Дания выделяет 91 миллион датских крон ($13,3 млн) на проекты по поддержке развития кибербезопасности и ИТ-отрасли Украины.

Кроме того, Дания взяла шефство над восстановлением Николаевщины – в 2023 году на восстановление этого региона было выделено более $100 млн, а в январе 2024 было объявлено о предоставлении очередного пакета помощи для восстановления Николаева более чем на $21 млн.

Помощь от ЕС с боеприпасами

Напомним, весной 2023 года Евросоюз пообещал Украине 1 млн снарядов в течение 12 месяцев. Однако после достижения согласия возник спор по поводу того, где эти боеприпасы брать. Премьер-министр Польши рассказывал, что в Европе нет необходимого количества снарядов, поэтому их нужно закупать вне блока. Однако против такой идеи выступила Франция.

Около 12 стран, включая страны Балтии, Германию, Нидерланды и Польшу, собираются или уже поставили около 300-400 тысяч боеприпасов преимущественно по инициативе ЕС. Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия, не являющаяся членом ЕС, разместили заказ на €52 млн, а производство должно начаться в 2024 году.

Позднее издание Bloomberg писало, что с момента запуска инициативы цена на боеприпасы выросла, а это значит, что текущий бюджет может быть недостаточно велик для достижения поставленных целей.

Но в Еврокомиссии уверены, что, несмотря на замедление процесса, страны Евросоюза успеют изготовить миллион обещанных боеприпасов Украине к весне 2024 года.

В феврале 2024 года председатель дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Денисом Шмигалем сообщил, что Украина является самым высоким приоритетом для Евросоюза и до конца года получит 1 миллион необходимых боеприпасов.

По данным Reuters, по состоянию на 6 декабря Украина получила от государств-членов ЕС 480 тысяч артиллерийских снарядов.