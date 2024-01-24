Дания предоставит Украине $13 млн для усиления кибербезопасности

Дания выделяет 91 миллион датских крон (13,3 млн долларов) на проекты по поддержке развития кибербезопасности и ИТ-отрасли Украины. Данная помощь осуществляется под эгидой ИТ-коалиции, возглавляемой Эстонией и Люксембургом. Кроме Дании, в коалиции принимают участие Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина.

Об этом сообщает Министерство обороны Дании.

Поскольку кибератаки являются неотъемлемой частью войны против Украины, Дания и другие члены ИТ-коалиции во время заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" подписали 23 января соглашение о сотрудничестве.

"В связи с этим Дания дарит 91 миллион датских крон за приоритетные киберпроекты в ИТ-коалиции, которые должны способствовать укреплению всеобщей киберзащиты вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен отметил, что это финансирование является важным вкладом в долгосрочную поддержку укрепления киберзащиты Украины.

"С начала вторжения Дания внесла значительный вклад в борьбу Украины за свободу, это также касается киберсферы. Мы несколько раз передавали пожертвования в поддержку киберзащиты и критической ИТ-инфраструктуры в Украине. Поэтому также естественно, что мы вносим вклад в поддержку Украины в той сфере, где мы уже активно работаем", – сказал он.

Следует отметить, что 20 декабря Эстония и еще 9 стран-союзников запустили еще одну коалицию, которая может укрепить кибербезопасность Украины, а именно Таллинский механизм. Он создан для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере. Данный план был разработан всеми странами-участницами в Таллинне 30 мая.

Напомним, Украина уже смогла войти в программу взаимосовместимости (MIP), реализующую технологическое сотрудничество армий государств-членов НАТО. Соответствующее решение было принято по итогам голосования на ежегодном заседании MIP Steering Group. Кроме того, Украина официально присоединилась к киберцентру при Организации Североатлантического договора.

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