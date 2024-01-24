Данія надасть Україні $13 млн для посилення кібербезпеки

Данія виділяє 91 мільйон датських крон (13,3 млн доларів) на проекти з підтримки розвитку кібербезпеки та ІТ-галузі України. Дана допомога здійснюється під егідою ІТ-коаліції, яку очолює Естонією та Люксембург. Окрім Данії, в коаліції беруть участь Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна.

Про це повідомляє Міністерство оборони Данії.

Оскільки кібератаки є невід’ємною частиною війни проти України, Данія та інші члени ІТ-коаліції під час засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" підписали 23 січня угоду про співпрацю.

"У зв’язку з цим Данія дарує 91 мільйон датських крон за пріоритетні кіберпроекти в ІТ-коаліції, які мають сприяти зміцненню загального кіберзахисту збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен зауважив, що це фінансування є важливим внеском у довгострокову підтримку зміцнення кіберзахисту України.

"З початку вторгнення Данія зробила значний внесок у боротьбу України за свободу, це також стосується кіберсфери. Ми маємо кілька разів передавали пожертви на підтримку кіберзахисту та критичної ІТ-інфраструктури в Україні. Тому також природно, що ми робимо внесок у підтримку України в тій сфері, де ми вже активно працюємо", – сказав він.

Слід зазначити, що 20 грудня Естонія та ще 9 країн-союзників запустили ще одну коаліцію, яка може зміцнити кібербезпеку України, а саме - Талліннський механізм. Він створений для посилення кіберпідтримки України в цивільній сфері. Даний план був розроблений усіма країнами-учасницями в Таллінні 30 травня.

Нагадаємо, Україна вже змогла увійти до програми взаємосумісності (MIP), яка реалізує технологічну співпрацю армій держав-членів НАТО. Відповідне рішення ухвалили за підсумками голосування на щорічному засіданні MIP Steering Group. Окрім цього, Україна офіційно приєдналася до кіберцентру при Організації Північноатлантичного договору.

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