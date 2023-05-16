Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО

Україна у вівторок, 16 травня 2023 року, офіційно приєдналася до кіберцентру при Організації Північноатлантичного договору.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Цього дня відбулася церемонія підняття українського прапора біля Кооперативного центру кіберзахисту НАТО.

"Сьогодні в штаб-квартирі НАТО, Кооперативному центрі кіберзахисту, у Таллінні офіційно піднято Державний прапор України, що відзначає офіційне приєднання України до CCDCOE", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна ще влітку 2021 року подала пакет документів для вступу до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО. Проте тоді процес вступу був заморожений через відмову Угорщини, яка була єдиною країною, яка виступила проти.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну ситуація змінилася. Представники 27 країн-спонсорів у складі Керівного комітету одноголосно проголосували за те, щоб прийняти Україну до складу Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО як учасника-контрибутора.