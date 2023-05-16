Украина официально вступила в киберцентр при НАТО

Украина во вторник, 16 мая 2023 года, официально присоединилась к киберцентру при Организации Североатлантического договора.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В этот же день состоялась церемония поднятия украинского флага у Кооперативного центра киберзащиты НАТО.

"Сегодня в штаб-квартире НАТО, Кооперативном центре киберзащиты, в Таллинне был официально поднят Государственный флаг Украины, отмечающий официальное присоединение Украины к CCDCOE", - говорится в сообщении.

Напомним, что Украина еще летом 2021 года подала пакет документов для вступления в Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО. Однако тогда процесс вступления был заморожен из-за отказа Венгрии, которая была единственной страной, выступившей против.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину ситуация поменялась. Представители 27 стран-спонсоров в составе Управляющего комитета единогласно проголосовали за то, чтобы принять Украину в Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО как участника-контрибутора.