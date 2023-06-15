Резников анонсировал создание IT-коалиции для Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" предложил создать "ИТ-коалиции" по аналогии, как это было с "танковой и авиационной" коалициями.

Об этом глава Минобороны сообщил в Twitter.

Идею Резникова по поводу "ИТ-коалиции" уже поддержали министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш и министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Главы ведомств подтвердили, что готовы взять на себя лидерскую роль в создании этой коалиции.

"Итак, на горизонте появляется еще одна коалиция для обеспечения победы Украины. Это обязательно перерастет во что-то увлекательное, следите за новостями!", - добавит глава Минобороны.

Напомним, Украина уже смогла войти в программу взаимосовместимости (MIP), реализующую технологическое сотрудничество армий государств-членов НАТО. Соответствующее решение было принято по итогам голосования на ежегодном заседании MIP Steering Group. Кроме того, Украина официально присоединилась к киберцентру при Организации Североатлантического договора.