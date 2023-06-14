В НАТО ориентировочно определили, когда начнется обучение украинских пилотов на западных истребителях

После продолжительных консультаций несколько стран-членов определились и поддержали обучение украинских пилотов на западных истребителях. Оно начнется летом.

Об этом в среду, 14 июня, во время брифинга заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"У нас есть решение. Этот вопрос будет рассматриваться и после встречи контактной группы ("Рамштайн" - Delo.ua), - сказал Столтенберг.

После решения всех технических вопросов по учениям украинских пилотов альянс перейдет к обсуждению поставок Украине истребителе й .

"Обучение украинских пилотов открывает возможность поставки самолетов", - подчеркнул Столтенберг.

Однако он отметил, что еще предстоит согласовать, когда и как начнутся непосредственные поставки истребителей.

Украина также рассчитывает, что на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоится 15 июня, будут детали "авиационной коалиции ", а также все, что касается ПВО, снарядов амуниции, артиллерии. В настоящее время к "авиационной коалиции" присоединились по меньшей мере восемь европейских стран.

Напомним, что для осуществления контрнаступления Украина хочет получить американские истребители F-16, что позволит получить преимущество в воздухе. На днях в Министерстве обороны Украины уточнили, что потребность в таких самолетах составляет четыре эскадрильи.