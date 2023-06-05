Германия пересмотрит позицию по поставкам истребителей Украине

Правительство Германии рассматривает возможность пересмотра своей позиции по поставкам западных истребителей в Украину. Окончательное решение будет принято в течение следующих двух недель.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает DW .

"Сейчас мы находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в ближайшие две недели", - отметил он.

В то же время Писториус отверг возможность передачи Киеву крылатых ракет Taurus. Отвечая на вопрос об опасениях использования Украиной немецкого оружия на территории РФ, он отметил, что международное право позволяет делать это с целью самообороны.

При этом, по словам германского министра обороны, Берлин, как и Вашингтон, всегда отмечали, что не хотели бы использования своего оружия для удара по территории РФ. В то же время он "вполне доверяет украинским партнерам".

По словам Писториуса, Германия должна переосмыслить свою политику последних десятилетий.

"Немецкое общество, немецкая политика действительно изменили мнение. Если бы мне два года назад кто-то сказал, что Германия поставит тяжелые вооружения на 3-5 миллиардов евро, я бы не поверил", - отметил Писториус.

Ранее Украина обратилась к Германии с официальным запросом, в котором просит предоставить ей крылатые дальнобойные ракеты Taurus.

Taurus – немецкий аналог британских ракет Storm Shadow, которые уже успешно используются ВСУ. Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя и может доставлять 400-килограммовую боеголовку более чем на 500 километров.