Резніков підтвердив, що Україна застосовує ракети "Storm Shadow"

Під час брифінгу міністра оборони України Олексія Резнікова та міністра оборони Британії Бена Воллеса, Резніков підтвердив використання Україною ракет “Storm Shadow”, які нещодавно передала Британія.

Він подякував Сполученому Королівству за беззаперечну підтримку України і надання зброї, що дає можливість бити по ворожих цілях на великій відстані. Це - ракети великого радіусу "Storm Shadow".

"У нас була можливість потиснути руки пілотам, які були навчені у Великій Британії і вже успішно застосовують зброю під назвою "Storm Shadow", - повідомив Резніков.

Резніков тякож подякував Британії за те, що вона приєдналася до авіаційної коаліції.

Раніше, британський міністр оборони Бен Воллес уже заявляв, що українські військові почали використовувати далекобійні ракети Storm Shadow, які надала Велика Британія. Проте офіційного підтвердження з боку українських політиків не надходило.

Нагадаємо, на початку травня Велика Британія поставила в Україну численні крилаті ракети Storm Shadow. Ці ракети дадуть українським силам здатність наносити удари великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу.