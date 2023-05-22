Сунак заявив, що війна в Україні входить у "критичну стадію"

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак після свого візиту на саміт G7 в Японії сказав, що війна в Україні “входить у критичну стадію”, але Британія підтримуватиме Київ стільки, скільки буде потрібно.

За його словами за Україною стоїть Захід тому свобода повинна перемогти, пише Sky News.

Сунак сказав, що вітає жорсткіші обмеження на експорт, які допомагають російській військовій машині, маючи на увазі додаткові санкції, запроваджені Великою Британією, які збіглися з самітом.

"Путін повинен знати, що ми нікуди не підемо. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - сказав він.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Хіросімі, прем'єр Британії також виклав у своєму Twitter спільне фото із Зеленським і написав: "Україно, ми нікуди не дінемося".

20 та 21 травня в японському місті Хіросіма президент Володимир Зеленський взяв участь у саміті "Великої сімки". Серед іншого він зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Під час завершення саміту G7 стало зрозуміло, що зустрічі зі світовими лідерами стали найефективнішою допомогою для України. Учасники саміту обговорили українську формулу миру, яка має стати основою для завершення війни і погодилися з аргументами президента України.