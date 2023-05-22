Сунак заявил, что война в Украине входит в "критическую стадию"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после визита на саммит G7 в Японии сказал, что война в Украине "входит в критическую стадию", но Британия будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

По его словам, за Украиной стоит Запад, поэтому свобода должна победить, пишет Sky News.

Сунак сказал, что приветствует более жесткие ограничения на экспорт, которые помогают российской военной машине, имея в виду дополнительные санкции, введенные Великобританией, совпавшие с саммитом.

"Путин должен знать, что мы никуда не уйдем. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно", – сказал он.

Во время встречи с Владимиром Зеленским в Хиросиме премьер Британии также выложил в своем Twitter совместное фото с Зеленским и написал: "Украина, мы никуда не денемся".

20 и 21 мая в японском городе Хиросима президент Владимир Зеленский принял участие в саммите "Большой семерки". Среди прочего он встретился с премьер-министром Риши Сунаком.

В завершение саммита G7 стало понятно, что встречи с мировыми лидерами стали самой эффективной помощью для Украины. Участники саммита обсудили украинскую формулу мира, которая должна стать основой завершения войны и согласились с аргументами президента Украины.