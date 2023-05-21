Лидеры G7 согласились, что Формула мира может быть только украинской

В завершение саммита G7 стало понятно, что эта сессия стала самой результативной и эффективной для Украины. Участники саммита обсудили украинскую Формулу мира, которая должна стать основой завершения войны и согласились с аргументами президента Украины.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Зеленский объяснил, что Формула мира может быть только украинской, поскольку война происходит именно на украинской земле, и именно украинцы борются за свое право на независимость, территориальную целостность, безопасность и процветание в будущем.

Кроме того, Украина получила поддержку партнеров в подготовке к Глобальному саммиту мира.

Особенно значимо то, что Украина стала полноправным участником текущего диалога относительно совместного противостояния вызовам мира и стабильности, с которыми сталкивается международное сообщество.

Также в Хиросиме Зеленский провел двусторонние встречи со всеми лидерами G7 и большинством лидеров Юга, которые участвовали в Саммите, в частности, с премьер-министром Индии, президентами Индонезии и Кореи, а также с премьерами Вьетнама и Австралии.

Напомним, что в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии.

Тогда Зеленский подчеркнул, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Он добавил, что словам России доверять невозможно.