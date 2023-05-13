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Зеленский предложил Папе Римскому присоединиться к украинской формуле мира
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском и предложил ему присоединиться к реализации украинской формулы мира. Об этом говорится в Telegram-канале главы государства.
По словам Зеленского, речь идет, в частности, о вопросах продовольственной безопасности, освобождении пленных и депортированных лиц и восстановлении справедливости.
"Поскольку война идет на территории Украины, мирный план может быть только украинским", – высказался он.
Президент отметил, что отдельной темой встречи стала проблематика преступлений России, связанных с похищением и депортацией украинских детей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Призвал Ватикан присоединиться к усилиям Украины, направленным на возвращение незаконно и принудительно вывезенных в Россию, де-факто – похищенных украинских детей", – добавил глава государства.
Напомним, что в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит 10 пунктов:
- Радиационная и ядерная безопасность.
- Продовольственная безопасность.
- Энергетическая безопасность.
- Освобождение всех пленных и депортированных.
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
- Вывод российских войск и прекращение боевых действий.
- Возмещение ущерба.
- Немедленная защита природы.
- Недопущение эскалации.
- Фиксация окончания войны.
Недавно Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец войне между РФ и Украиной. Тогда он сказал, что инициатива еще не обнародована.
CNN со ссылкой на украинского чиновника, близкого к Офису президента, писало, что у Украины нет информации ни о какой миротворческой миссии с участием Ватикана.
В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Ватикан может обсуждать войну в Украине, но итоговые инициативы должны быть согласованы с Киевом.
Позже госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин отметил, что миссия продолжается: в ее рамках есть изменения, но они на конфиденциальном уровне.