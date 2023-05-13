Зеленский предложил Папе Римскому присоединиться к украинской формуле мира

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском и предложил ему присоединиться к реализации украинской формулы мира. Об этом говорится в Telegram-канале главы государства.

По словам Зеленского, речь идет, в частности, о вопросах продовольственной безопасности, освобождении пленных и депортированных лиц и восстановлении справедливости.

"Поскольку война идет на территории Украины, мирный план может быть только украинским", – высказался он.

Президент отметил, что отдельной темой встречи стала проблематика преступлений России, связанных с похищением и депортацией украинских детей.

"Призвал Ватикан присоединиться к усилиям Украины, направленным на возвращение незаконно и принудительно вывезенных в Россию, де-факто – похищенных украинских детей", – добавил глава государства.

Напомним, что в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит 10 пунктов:

Радиационная и ядерная безопасность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая безопасность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Возмещение ущерба.

Немедленная защита природы.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

Недавно Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец войне между РФ и Украиной. Тогда он сказал, что инициатива еще не обнародована.

CNN со ссылкой на украинского чиновника, близкого к Офису президента, писало, что у Украины нет информации ни о какой миротворческой миссии с участием Ватикана.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Ватикан может обсуждать войну в Украине, но итоговые инициативы должны быть согласованы с Киевом.

Позже госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин отметил, что миссия продолжается: в ее рамках есть изменения, но они на конфиденциальном уровне.