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Политика
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Зеленский предложил Папе Римскому присоединиться к украинской формуле мира

Папа Римский Франциск, Владимир Зеленский
Папа Римский Франциск и президент Украины Владимир Зеленский в Ватикане, 13 мая 2023. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском и предложил ему присоединиться к реализации украинской формулы мира. Об этом говорится в Telegram-канале главы государства.

По словам Зеленского, речь идет, в частности, о вопросах продовольственной безопасности, освобождении пленных и депортированных лиц и восстановлении справедливости.

"Поскольку война идет на территории Украины, мирный план может быть только украинским", – высказался он.

Президент отметил, что отдельной темой встречи стала проблематика преступлений России, связанных с похищением и депортацией украинских детей.

"Призвал Ватикан присоединиться к усилиям Украины, направленным на возвращение незаконно и принудительно вывезенных в Россию, де-факто – похищенных украинских детей", – добавил глава государства.

Напомним, что в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит 10 пунктов:

  • Радиационная и ядерная безопасность.
  • Продовольственная безопасность.
  • Энергетическая безопасность.
  • Освобождение всех пленных и депортированных.
  • Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
  • Вывод российских войск и прекращение боевых действий.
  • Возмещение ущерба.
  • Немедленная защита природы.
  • Недопущение эскалации.
  • Фиксация окончания войны.

Недавно Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец войне между РФ и Украиной. Тогда он сказал, что инициатива еще не обнародована.

CNN со ссылкой на украинского чиновника, близкого к Офису президента, писало, что у Украины нет информации ни о какой миротворческой миссии с участием Ватикана.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Ватикан может обсуждать войну в Украине, но итоговые инициативы должны быть согласованы с Киевом.

Позже госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин отметил, что миссия продолжается: в ее рамках есть изменения, но они на конфиденциальном уровне.

Автор:
Артем Ющенко