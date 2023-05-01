Папа Римский заявил о существовании непубличной миротворческой миссии касательно Украины

Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться покончить с войной между РФ и Украиной. Об этом пишет Reuters.

"Сейчас продолжается миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом", – сказал он журналистам, возвращаясь из Венгрии в Ватикан.

Понтифик рассказал, что говорил о ситуации в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с митрополитом Илларионом, представителем РПЦ в Будапеште.

"На этих встречах мы говорили не просто о Красной Шапочке. Мы говорили обо всем этом. Всех интересует путь к миру", – высказался Папа Римский.

Напомним, что это не первые слова Франциска, касающиеся урегулирования войны в Украине. В частности, в феврале он заявил о готовности провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером страны-агрессорки РФ Владимиром Путиным.