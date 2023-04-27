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Шмигаль подарил Папе Римскому фотоальбом о преступлениях России в Буче (ФОТО)
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время своей поездки в Италию в Ватикане встретился с Папой Римским Франциском.
Об этом Шмигаль сообщил в Телеграмме.
"В Ватикане встретился с Его Святейшеством, Папой Франциском. Рассказал, как украинцы каждый день вынуждены бороться за свои жизни в войне, которую развязала Россия", - отметил премьер-министр.
Он подчеркнул, что ценит усилия Святого Престола, направленные на завершение войны, и считает, что лучший путь к миру – это формула президента Украины Владимира Зеленского.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Надеемся, Ватикан присоединится к ее реализации, в частности, к процессу возвращения пленных и депортированных, восстановлению справедливости и фиксации окончания войны", - подчеркнул Шмигаль.
Он передал Папе Франциску фотоальбом о преступлениях России в Буче, Бородянке и других городах Украины, наглядно демонстрирующий ненависть и жестокость агрессора, которые он принес на украинские земли.
Кроме того, Шмигаль поблагодарил Его Святейшество за гуманитарную помощь, а также за лечение в ватиканском госпитале украинских детей, пострадавших от российской агрессии.
Также премьер-министр пригласил Папу Франциска в Украину.
"Будем рады приветствовать Понтифика в это нелегкое время. Рассчитываем, что Святой Престол использует свое влияние, чтобы вернуть мир на все наши земли", - отметил Шмигаль.
Напомним, Папа Римский Франциск во время визита в Венгрию планирует обсудить мир для Украины.
Ранее Понтифик заверил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.