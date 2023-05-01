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Папа Римський заявив про існування непублічної миротворчої місії щодо України
Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні між РФ та Україною. Про це пише Reuters.
"Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона буде оприлюднена, я розповім про це", – сказав він журналістам під час повернення з Угорщини до Ватикану.
Понтифік розповів, що говорив про ситуацію в Україні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і з митрополитом Іларіоном, представником РПЦ у Будапешті.
"На цих зустрічах ми говорили не просто про Червону Шапочку. Ми говорили про все це. Усіх цікавить дорога до миру", – висловився Папа Римський.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що це не перші слова Франциска, які стосуються врегулювання війни в Україні. Зокрема, в лютому він заявив про готовність провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та лідером країни-агресорки РФ Володимиром Путіним.