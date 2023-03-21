Украина пригласила Китай присоединиться к реализации украинской формулы мира, – Зеленский

Украина передала Китаю украинскую формулу мира и ждет диалога. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает "Укринформ".

По его словам, это было сделано как публично, так и по дипломатическому пути.

"Китаю мы и публично, и по дипломатическим каналам передали нашу формулу мира и приглашение участвовать в этой формуле. Приглашаем на диалог, ожидаем ответ", – сказал президент.

Напомним, что в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит 10 пунктов:

Радиационная и ядерная сохранность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая безопасность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод российских войск и прекращение боевых действий.

Возмещение ущерба.

Немедленная защита природы.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

Китай в войне РФ против Украины, с одной стороны, стремится сохранить нейтралитет, а с другой — сотрудничает со страной-агрессором.

В годовщину полномасштабной российской агрессии, 24 февраля 2023 года, Министерство иностранных дел КНР опубликовало "мирный план" с идеями по урегулированию войны. Он не содержал конкретных предложений, а состоял только из общих фраз, призывов и пожеланий. Среди прочего речь шла о необходимости уважения суверенитета всех стран и одновременно – снятия санкций.