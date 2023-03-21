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Украина пригласила Китай присоединиться к реализации украинской формулы мира, – Зеленский
Украина передала Китаю украинскую формулу мира и ждет диалога. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает "Укринформ".
По его словам, это было сделано как публично, так и по дипломатическому пути.
"Китаю мы и публично, и по дипломатическим каналам передали нашу формулу мира и приглашение участвовать в этой формуле. Приглашаем на диалог, ожидаем ответ", – сказал президент.
Напомним, что в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский на саммите G20 представил формулу мира – предложения Украины, которые необходимо реализовать для окончания российской агрессии. Формула содержит 10 пунктов:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- Радиационная и ядерная сохранность.
- Продовольственная безопасность.
- Энергетическая безопасность.
- Освобождение всех пленных и депортированных.
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
- Вывод российских войск и прекращение боевых действий.
- Возмещение ущерба.
- Немедленная защита природы.
- Недопущение эскалации.
- Фиксация окончания войны.
Китай в войне РФ против Украины, с одной стороны, стремится сохранить нейтралитет, а с другой — сотрудничает со страной-агрессором.
В годовщину полномасштабной российской агрессии, 24 февраля 2023 года, Министерство иностранных дел КНР опубликовало "мирный план" с идеями по урегулированию войны. Он не содержал конкретных предложений, а состоял только из общих фраз, призывов и пожеланий. Среди прочего речь шла о необходимости уважения суверенитета всех стран и одновременно – снятия санкций.