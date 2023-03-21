Україна запросила Китай долучитися до реалізації української формули миру, – Зеленський

Україна передала Китаю українську формулу миру і чекає на діалог. Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає "Укрінформ".

За його словами, це було зроблено як публічно, так і дипломатичним шляхом.

"Китаю ми і публічно, і дипломатичними каналами передали нашу формулу миру і запрошення брати участь у цій формулі. Запрошуємо на діалог, очікуємо відповідь", – сказав президент.

Нагадаємо, що в листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить 10 пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених і депортованих.

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Відшкодування збитків.

Негайний захист природи.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

Китай у війні РФ проти України з одного боку прагне зберегти нейтралітет, а з іншого — співпрацює з країною-агресоркою.

У річницю повномасштабної російської агресії, 24 лютого 2023, Міністертсво закордонних справ КНР опублікувало "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни. Він не містив конкретних пропозицій, а складався лише із загальних фраз, закликів та побажань. Серед іншого йшлося про необхідність поваги до суверенітету усіх країн і водночас – зняття санкцій.