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Україна запросила Китай долучитися до реалізації української формули миру, – Зеленський
Україна передала Китаю українську формулу миру і чекає на діалог. Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає "Укрінформ".
За його словами, це було зроблено як публічно, так і дипломатичним шляхом.
"Китаю ми і публічно, і дипломатичними каналами передали нашу формулу миру і запрошення брати участь у цій формулі. Запрошуємо на діалог, очікуємо відповідь", – сказав президент.
Нагадаємо, що в листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить 10 пунктів:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- Радіаційна та ядерна безпека.
- Продовольча безпека.
- Енергетична безпека.
- Звільнення всіх полонених і депортованих.
- Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
- Виведення російських військ і припинення бойових дій.
- Відшкодування збитків.
- Негайний захист природи.
- Недопущення ескалації.
- Фіксація закінчення війни.
Китай у війні РФ проти України з одного боку прагне зберегти нейтралітет, а з іншого — співпрацює з країною-агресоркою.
У річницю повномасштабної російської агресії, 24 лютого 2023, Міністертсво закордонних справ КНР опублікувало "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни. Він не містив конкретних пропозицій, а складався лише із загальних фраз, закликів та побажань. Серед іншого йшлося про необхідність поваги до суверенітету усіх країн і водночас – зняття санкцій.