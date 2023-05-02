"Без Украины никто не будет решать". В ОП отреагировали на заявления о "миротворческой миссии" с участием Ватикана

Ватикан, как любой субъект глобальной политики, может обсуждать войну в Украине, анализировать сценарии развития событий и искать практические решения. Однако, итоговые инициативы в любом случае должны быть согласованы с Киевом.

Об этом заявил в комментарии "Укринформу" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя информацию о "миротворческой миссии" с участием Ватикана.

"Погружение в тему - это возможность более глубоко осознать причины агрессивного поведения РФ и как следствие сформулировать более четкое понимание, что такое реальное посредничество сегодня. Однако итоговые инициативы должны быть согласованы с Украиной и будут согласованы в любом случае. Ведь именно субъектность Украины сегодня является абсолютно определяющей. Судьбу Украины без участия Украины никто не будет решать, и это аксиоматично", - отметил он.

По его словам, и для Киева, и для партнеров отправной точкой урегулирования уже есть четкая формула мира, предложенная президентом Владимиром Зеленским.

Он подчеркнул, что говорить о мире, пока украинцы живут в оккупации, абсурдно, особенно, когда Россия демонстративно унижает международное право.

"Еще раз подчеркну, что именно Украина будет иметь решающую субъектность в урегулировании войны. За 9 лет вооруженного конфликта мы четко осознали – если России уступить хотя бы метр нашей территории, дальнейшей эскалации, дальнейших этапов масштабируемой войны не избежать. Аппетиты Кремля будут только расти в соответствующей прогрессии", - объяснил Подоляк.

В то же время, советник руководителя ОП отметил, что представители Святого Престола могли бы приобщиться к помощи в возвращении пленных Россией украинцев и депортированных детей.

Напомним, недавно Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец войне между РФ и Украиной.

Как сообщает CNN, Украина не располагает информацией ни о какой "миротворческой миссии" при участии Ватикана и не давала своего разрешения на то, чтобы Ватикан "секретно" договаривался с Россией о мире.