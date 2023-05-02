- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
"Без України ніхто не вирішуватиме". В ОП відреагували на заяви про "миротворчу місію" за участю Ватикану
Ватикан, як і будь-який суб’єкт глобальної політики, може обговорювати війну в Україні, аналізувати сценарії розвитку подій та шукати практичні рішення. Однак підсумкові ініціативи у будь-якому випадку мають бути узгоджені з Києвом.
Про це заявив у коментарі "Укрінформу" радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи інформацію про "миротворчу місію" за участі Ватикану.
"Занурення у тему - це можливість більш глибоко усвідомити причини агресивної поведінки РФ і як наслідок сформулювати більш чітке розуміння, що таке реальне посередництво сьогодні. Однак підсумкові ініціативи точно мають бути узгоджені з Україною і будуть узгоджені в будь-якому випадку. Бо саме субʼєктність України сьогодні є абсолютно визначальною. Долю України без участі України ніхто не вирішуватиме, і це є аксіоматичним", - зазначив він.
За його словами, і для Києва, і для партнерів відправною точкою врегулювання вже є чітка формула миру, запропонована президентом Володимиром Зеленським.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він наголосив, що говорити про мир, поки українці живуть в окупації, абсурдно, особливо, коли Росія демонстративно принижує міжнародне право.
"Ще раз наголошу, що саме Україна матиме вирішальну суб’єктність у врегулюванні війни. За 9 років збройного конфлікту ми чітко усвідомили – якщо Росії поступитися бодай метром нашої території, подальшої ескалації, подальших етапів маштабованої війни не уникнути. Апетити Кремля лише зростатимуть у відповідній прогресії", - пояснив Подоляк.
Водночас радник керівника ОП відзначив, що представники Святого Престолу могли би долучитися до допомоги у поверненні полонених Росією українців та депортованих дітей.
Нагадаємо, нещодавно Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні між РФ та Україною.
Як повідомляє CNN, Україна не має інформації про жодну "миротворчу місію" за участі Ватикану і не давала свого дозволу на те, щоб Ватикан "секретно" домовлявся з Росією про мир.