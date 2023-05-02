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Зеленський не давав згоди: Україна нічого не знає про миротворчу місію за участю Ватикану

Папа Римський Франциск
Папа Римський Франциск розповів, що Ватикан нібито зараз проводить миротворчу місію в Україні. Фото: vaticannews.va

Києву нічого невідомо про миротворчу місію Ватикану, спрямовану на врегулювання війни між Росією та Україною. Президент Володимир Зеленський не погоджувався на такі заходи. 

Про це пише CNN, посилаючись на слова неназваного українського чиновника, близького до Офісу президента.

"Президент Зеленський не погоджувався на такі дискусії від імені України. Якщо переговори відбуваються, то без нашого відома чи нашого благословення", - сказав український чиновник.

Нещодавно Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні між РФ та Україною.

"Місія зараз триває, але вона ще не оприлюднена", — сказав Понтифік після триденної поїздки до Угорщини.

"Коли це стане публічним, я розкрию це", — додав Папа.

Минулого тижня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Франциском у Ватикані та повідомив, що обговорив "формулу миру", запропоновану Зеленським, і запросив Папу відвідати Україну.

Раніше Понтифік запевнив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним.

Автор:
Світлана Манько