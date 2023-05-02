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Зеленский не давал согласие: Украина ничего не знает о миротворческой миссии с участием Ватикана
Киеву ничего не известно о миротворческой миссии Ватикана, направленной на урегулирование войны между Россией и Украиной. Президент Владимир Зеленский не давал согласие на такие меры.
Об этом пишет CNN, ссылаясь на слова неназванного украинского чиновника, близкого к Офису президента.
"Президент Зеленский не соглашался на такие дискуссии от имени Украины. Если переговоры проходят, то без нашего ведома или нашего благословения", - сказал украинский чиновник.
Недавно Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец войне между РФ и Украиной.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Миссия сейчас продолжается, но она еще не обнародована", - сказал Понтифик после трехдневной поездки в Венгрию.
"Когда это станет публичным, я раскрою это", - добавил Папа.
На минувшей неделе премьер-министр Украины Денис Шмигаль встретился с Франциском в Ватикане и сообщил, что обсудил "формулу мира", предложенную Зеленским, и пригласил Папу посетить Украину.
Ранее Понтифик заверил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.