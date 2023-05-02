Зеленский не давал согласие: Украина ничего не знает о миротворческой миссии с участием Ватикана

Киеву ничего не известно о миротворческой миссии Ватикана, направленной на урегулирование войны между Россией и Украиной. Президент Владимир Зеленский не давал согласие на такие меры.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на слова неназванного украинского чиновника, близкого к Офису президента.

"Президент Зеленский не соглашался на такие дискуссии от имени Украины. Если переговоры проходят, то без нашего ведома или нашего благословения", - сказал украинский чиновник.

Недавно Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец войне между РФ и Украиной.

"Миссия сейчас продолжается, но она еще не обнародована", - сказал Понтифик после трехдневной поездки в Венгрию.

"Когда это станет публичным, я раскрою это", - добавил Папа.

На минувшей неделе премьер-министр Украины Денис Шмигаль встретился с Франциском в Ватикане и сообщил, что обсудил "формулу мира", предложенную Зеленским, и пригласил Папу посетить Украину.

Ранее Понтифик заверил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.