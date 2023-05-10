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"Миротворческая миссия" Папы Римского. В Ватикане утверждают, что действуют конфиденциально

Пьетро Паролин
Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. Фото: Claude Truong-Ngoc / Wikipedia

Миротворческая миссия Святого Престола касательно прекращения войны России против Украины продолжается. Об этом заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, передает ANSA.

По его словам, в рамках миссии есть изменения, но они на конфиденциальном уровне. Сам кардинал верит, что дело будет двигаться вперед.

Также он прокомментировал отрицание какой-либо информации о миссии со стороны Киева и Москвы.

"Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, в которых выяснилось с обеих сторон, что произошло недоразумение", – высказался Паролин.

Напомним, Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец войне между РФ и Украиной. Тогда он сказал, что инициатива еще не обнародована.

CNN со ссылкой на украинского чиновника, близкого к Офису президента, писало, что у Украины нет информации ни о какой миротворческой миссии с участием Ватикана.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Ватикан может обсуждать войну в Украине, но итоговые инициативы должны быть согласованы с Киевом.

Автор:
Артем Ющенко