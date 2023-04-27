Папа Римский впервые разрешил женщинам голосовать на сборах епископов

Папа Римский Франциск впервые в истории разрешит женщинам голосовать на влиятельной всемирной встрече епископов. Этот шаг может привести к большей инклюзивности в процессе принятия решений в Римско-Католической Церкви.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в нарушение традиции Папа Франциск объявил, что позволяет пяти монахиням голосовать на собрании епископов.

Кроме того, право голоса также будет предоставлено 70 собственноручно избранным членам религиозного сообщества, не являющимся клириками, таким образом синод не будет собранием исключительно церковной иерархии.

70 священников, монахинь, диаконов и мирян-католиков изберет Папа из списка 140 человек, рекомендованных национальными епископскими конференциями. К конференциям поощряли привлекать молодежь. Ватикан попросил, чтобы 50% из 70 были женщинами.

Ранее на протяжении многих веков женщинам разрешалось присутствовать на синодах, папском совещательном органе, но без права голоса.

Синоды обычно посещают около 300 человек, поэтому большинство имеющих право голоса все равно будут епископами. Тем не менее, это изменение является чрезвычайным событием для Римско-католической церкви, в которой на протяжении веков доминировали мужчины.

Новые правила являются следствием двух важных шагов, сделанных Франциском в прошлом году для назначения женщин на руководящие должности в Ватикане.

В одном из них он ввел знаковую реформу, которая позволит любому крещеному мирянину-католику, включая женщин, возглавить большинство департаментов Ватикана согласно новой конституции центральной администрации Святого Престола.

Еще в прошлом году он назначил трех женщин в комитет, ранее состоявший исключительно из мужчин, и консультировавший его в выборе епископов.

Напомним, Папа Римский Франциск во время визита в Венгрию намерен обсудить мир для Украины.

Ранее понтифик заверил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.