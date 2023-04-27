Папа Римський вперше дозволив жінкам голосувати на зборах єпископів

Папа Римський Франциск вперше в історії дозволить жінкам голосувати на впливовій всесвітній зустрічі єпископів. Цей крок може призвести до більшої інклюзивності в процесі прийняття рішень у Римо-Католицькій Церкві.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що порушуючи традицію, Папа Франциск оголосив, що дозволяє п’ятьом монахиням голосувати на зборах єпископів.

Крім того, право голосу також буде надано 70 власноруч обраним членам релігійної спільноти, які не є кліриками, таким чином синод не буде збором виключно церковної ієрархії.

70 священиків, монахинь, дияконів і мирян-католиків обере Папа зі списку 140 осіб, рекомендованих національними єпископськими конференціями. До конференцій заохочували залучати молодь. Ватикан попросив, щоб 50% із 70 були жінками.

Раніше протягом багатьох століть, жінкам дозволялося бути присутніми на синодах, папському дорадчому органі, але без права голосу.

Синоди зазвичай відвідують близько 300 осіб, тому більшість тих, хто має право голосу, все одно будуть єпископами. Тим не менш, ця зміна є надзвичайною подією для Римо-Католицької Церкви, в якій протягом століть домінували чоловіки.

Нові правила є наслідком двох важливих кроків, які Франциск зробив минулого року для призначення жінок на керівні посади у Ватикані.

В одному з них він запровадив знакову реформу, яка дозволить будь-якому охрещеному мирянину-католику, включно з жінками, очолити більшість департаментів Ватикану згідно з новою конституцією центральної адміністрації Святого Престолу.

Ще в минулому році він призначив трьох жінок до комітету, який раніше складався виключно з чоловіків, і який консультував його у виборі єпископів.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск під час візиту до Угорщини планує обговорити мир для України.

Раніше понтифік запевнив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним.