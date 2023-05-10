"Миротворча місія" Папи Римського. У Ватикані стверджують, що діють конфіденційно

Миротворча місія Святого Престолу щодо припинення війни Росії проти Україні триває. Про це заявив держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін, передає ANSA.

За його словами, в рамках місії є зміни, але вони на конфіденційному рівні. Сам кардинал вірить, що справа рухатиметься вперед.

Також він прокоментував заперечення будь-якої інформації про місію з боку Києва та Москви.

"Вони сказали, що нічого про це не знають, але потім були контакти, в яких з'ясувалося з обох сторін, що сталося непорозуміння", – висловився Паролін.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні між РФ та Україною. Тоді він сказав, що ініцатива ще не оприлюднена.

CNN із посиланням на українського чиновника, близького до Офісу президента, писало, що Україна не має інформації про жодну миротворчу місію за участі Ватикану.

Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Ватикан може обговорювати війну в Україні, але підсумкові ініціативи мають бути узгоджені з Києвом.