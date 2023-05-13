Зеленський запропонував Папі Римському приєднатися до української формули миру

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском і запропонував йому приєднатися до реалізації української формули миру. Про це йдеться в Telegram-каналі очільника держави.

За словами Зеленського, йдеться, зокрема, про питання продовольчої безпеки, звільнення полонених і депортованих осіб та відновлення справедливості.

"Оскільки війна йде на території України, мирний план може бути тільки українським", – висловився він.

Президент зазначив, що окремою темою зустрічі стала проблематика злочинів Росії, пов’язаних із викраденням і депортацією українських дітей.

"Закликав Ватикан приєднатися до зусиль України, спрямованих на повернення незаконно та примусово вивезених до Росії, де-факто – викрадених українських дітей", – додав очільник держави.

Нагадаємо, що в листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський на саміті G20 презентував формулу миру – пропозиції України, які необхідно реалізувати для закінчення російської агресії. Формула містить 10 пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених і депортованих.

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Відшкодування збитків.

Негайний захист природи.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

Нещодавно Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні між РФ та Україною. Тоді він сказав, що ініцатива ще не оприлюднена.

CNN із посиланням на українського чиновника, близького до Офісу президента, писало, що Україна не має інформації про жодну миротворчу місію за участі Ватикану.

Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Ватикан може обговорювати війну в Україні, але підсумкові ініціативи мають бути узгоджені з Києвом.

Пізніше держсекретар Ватикану П'єтро Паролін зазначив, що місія триває: в її рамках є зміни, але вони на конфіденційному рівні.